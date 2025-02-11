IVE師妹要來了！STARSHIP娛樂時隔4年推出5人組新女團「KiiiKiii」，預告吸引大眾視線！

STARSHIP娛樂在10日晚上開設了新女團 KiiiKiii（키키）的Instagram、X（舊推特）、TikTok 等官方 SNS 帳號。

更在 KiiiKiii 的每個平台上公開不同內容的預告內容，開始進行宣傳活動，由於這是STARSHIP娛樂繼2021年 IVE 之後時隔4年推出的新人組合，因此受到K-POP粉絲和大眾的關注。今日（11）據STARSHIP娛樂透露，5人女團「KiiiKiii」即將出道，即將公開包括出道日期在內的成員構成等。



STARSHIP娛樂表示：「KiiiKiii 將以感性、獨創性的音樂和針對多平台時代最優化的獨一無二的視覺創意爲基礎，推出 K-POP 情緒的新路線，希望大家多多期待和關注即將開始旅程的 KiiiKiii 。」

不過……KiiiKiii 的團名也引發熱議，因為同公司的前輩愛豆 MONSTA X 基現的綽號是「KIKI」，在官方頻道上傳的影片標題、演唱會周邊的標籤、泡泡名字都用了「KIKI」。由於發音一樣，這也引發粉絲和網友熱烈討論，紛紛表示：「不是粉絲們叫的綽號之一，而是官方頻道或者周邊也能被提及的話，看起來太過分了……」、「不是別的公司，而是同一個公司」、「STARSHIP 賣了周邊，所以不可能不知道，就是無視了」、「這種程度跟活動名是一樣的，粉絲們該生氣了」、「真是瘋狂的經紀公司啊」、「有點神奇，為什麼會這樣呢」、「如果是其他經紀公司就不知道了，但是因為是同一個經紀公司就有點……」等等。



기현 잠옷 후기

일단... 용모가 넘 편한 상태라 사진 첨부는 못하겠고...

유기현 잠옷이 넘 크다는 걸 보여주기 위해...ㅎㅎ

어깨선이 저만큼 내려오구요..

팔이 저만큼 내려와요...

상의가 엉덩이 다 덮습니다... (157 기준)

품도 엄청 크고 네... 기현이는 라지가 확실합니다 pic.twitter.com/CkFpaJxwIf — REST/채구라미 (@chaegooramy) August 23, 2023

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞