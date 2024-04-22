ILLIT粉絲名二度引爭議！與「NMIXX Lily」同音、改完又和Lisa有關，公司發聲：將重新選定！

21日，ILLIT 通過 Weverse 進行直播，還在直播中公開從3月開始招募的粉絲名。

成員們選出的粉絲團名是「LILLY（릴리）」，這是表示百合的單字，包含著百合的花語中不變的愛。但是公開後，在多數網路社區開始出現爭議，有網友們指出，ILLIT 的粉絲名和女團 NMIXX 成員 Lily 的名字重疊。特別是 NMIXX，現在也是活躍在舞台上的組合，很快就演變成粉絲之間的爭鬥。



隨後，ILLIT 方面通過官方 X 表示：「含有 L 的單字好像都很漂亮，Love、Lucky、ILLIT 還有...我們的『LILLYs（릴리즈）』。多虧爲我們加油的 LILLYs，我們才是心裡踏實的 ILLIT。ILLIT ♥ LILLYs，今後也會給大家不變的愛。」雖然粉絲名火速從 LILLY 變更為 LILLYs，但...又再次引發了爭議，因為 BLACKPINK 成員Lisa 曾在 Vlog 裡徵求粉絲名，有提到「LILIES」是候補之一。

[#DAILY_IT]

L이 들어가는 단어는 다 아름다운 것 같아요..

Love, Lucky, ILLIT 그리고.. 우리 LILLYs

우릴 응원해주는 많은 릴리즈 덕분에 마음이 든든해진 아일릿입니다

아일릿 릴리즈

앞으로도 변함 없는 사랑을 드릴게요!#ILLIT #아일릿#Magnetic #LuckyGirlSyndrome#SUPER_LUCKY… pic.twitter.com/cNeBuBFGpZ — ILLIT official (@ILLIT_official) April 21, 2024

今日（22）BELIFT LAB 方面也宣布：「告訴大家的是關於 ILLIT 官方粉絲變更，21日公開的粉絲名在粉絲們的參與選出的候選名單中，懷著美好願景及與 ILLIT 永遠相愛的心情而選定的。但是，考慮到公開後提出的各種擔憂，決定重新選定官方粉絲名稱。新粉絲名將不經過再招募，會從現有的候選名中選出，之後再公開。關於粉絲名稱的決定，給大家帶來混亂，對此我們深感抱歉。」



再次更改粉絲名的公告公開，讓網友紛紛表示：「爲什麼把事情弄成那樣...」、「是炒作嗎？真的一點都不會啊」、「希望能以更漂亮更好的名字出現ㅠㅠ」、「這個公司為什麼不能好好工作」、「到底換了幾次啊」、「是第一次培養偶像的經紀公司嗎？哈哈哈哈荒唐」、「希望能定下漂亮的」、「工作太差勁了！公司是傻瓜嗎」、「在取名之前至少搜尋一下吧」、「他們在娛樂界工作，連這種基本的調查都不做嗎」、「哎喲，從頭開始好好幹多好啊」等等。



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