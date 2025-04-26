【韓網熱門】最近多出很多連一個朋友都沒有的人！12條特徵，你中了幾條？

韓網theqoo上一則名為「最近多出很多連一個朋友都沒有的人」的內容引發了廣大網友的共鳴。

原PO主列舉了「沒有朋友的人的特徵」：

1. 沒有每天能發KKT的人

2. 從未參加/發起過派對

3. 和公司同事也不熟

4. 宅男、宅女

5. 絕對一切都很麻煩... 疲憊且沒有做任何事情的動力

6. 超級內向

7. 和家人也不親密

8. 很難與人交流，只有我和對方兩人的情況下，氣氛會很尷尬

9. 性格不活潑，不怎麼笑，經常面無表情

10. 沒有興趣愛好，也沒有喜歡的東西，更沒有擅長的東西

11. 特別喜歡看人眼色

12. 最大的問題：從不努力交朋友

韓國網有評論：

1. 試試看參加學習小組、讀書會或者運動社團吧！和人相處也是習慣養成的

2. 如果真的一個朋友都沒有，的確是有點問題。 看原文不是社交性差的問題，很多人是自己築起了牆，主動切斷人際關係

3. 說「我沒朋友」的人，其實多數都有點淺層人際關係。 真要一年不見一個人、電話裡一個朋友的號碼都沒有的那種，我還真沒見過

4. 連黑猩猩都......

5. 我弟就是那樣的人。 他說自己不需要朋友。 但工作幹得好，在社會上也人緣不錯。 私下從不和同事有任何交流，真是神奇

6. 小時候被孤立過，但後來又交了朋友，也慢慢學會怎麼看人，經歷吵架又和好，才能交到真正的朋友。 人生還長，慢慢來也沒關係

7. 現在有些人看了幾個網路貼文就學會「冷酷斷聯」，動不動就說別人無禮就立馬絕交，以為這樣很瀟灑。 其實真斷了聯繫，別人也沒覺得可惜

8. 有時候一年就見一兩次，興趣變了，話也聊不到一塊兒，累

9. 找不到真正投緣的朋友

10. 靠努力維繫的友誼太累，現在不想再那樣了

11. 我也沒朋友，原來在別人眼裡真的很奇怪啊

12. 真的，全部都覺得很麻煩

13. 這已經是重度抑鬱了，趕緊去醫院看看吧。 至少培養點興趣愛好，哪怕是看看網文也好。 特別是第一條發言那種人要是能共鳴，真的得考慮諮詢一下了

14. 我也是，現在唯一的朋友都是中學時候的，要是哪天聯繫斷了，我也就是個「0朋友」的人了

15. 有誰能比我更孤單嗎哈哈，我手機聯繫人裡除了家人和同事就沒人了

16. 1個都沒有真的不常見...... 不過要是自己覺得自在，那也能理解

17. 一個朋友都沒有真的很奇怪啊，怎麼可能從小到大一個都沒有......

18. 但說實話，現在比起以前朋友多的時候，我壓力小多了，也更幸福

19. 從幼稚園到大學，各種班長、部長、班代表我都當過，甚至有人說'不認識00的人就是間諜'，但現在真的覺得一切都好累......

20. 社會生活已經耗盡了我所有的能量

21. 維繫一段讓人疲憊的關係，還不如一個人好好過日子。 以前被貼上「沒朋友」的標籤，所以勉強自己去合群，但現在覺得完全沒必要。 別人怎麼看根本不重要。 一個人過得好也挺好的，不認可這種狀態的人，反而是問題

原文：https：//theqoo.net/square/3705052583

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