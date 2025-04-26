【韩网热门】最近多出很多连一个朋友都没有的人！12条特徵，你中了几条？

韩网theqoo上一则名为「最近多出很多连一个朋友都没有的人」的内容引发了广大网友的共鸣。

原PO主列举了「没有朋友的人的特徵」：

1. 没有每天能发KKT的人

2. 从未参加/发起过派对

3. 和公司同事也不熟

4. 宅男、宅女

5. 绝对一切都很麻烦... 疲惫且没有做任何事情的动力

6. 超级内向

7. 和家人也不亲密

8. 很难与人交流，只有我和对方两人的情况下，气氛会很尴尬

9. 性格不活泼，不怎么笑，经常面无表情

10. 没有兴趣爱好，也没有喜欢的东西，更没有擅长的东西

11. 特别喜欢看人眼色

12. 最大的问题：从不努力交朋友

韩国网有评论：

1. 试试看参加学习小组、读书会或者运动社团吧！和人相处也是习惯养成的

2. 如果真的一个朋友都没有，的确是有点问题。 看原文不是社交性差的问题，很多人是自己筑起了墙，主动切断人际关系

3. 说「我没朋友」的人，其实多数都有点浅层人际关系。 真要一年不见一个人、电话里一个朋友的号码都没有的那种，我还真没见过

4. 连黑猩猩都......

5. 我弟就是那样的人。 他说自己不需要朋友。 但工作干得好，在社会上也人缘不错。 私下从不和同事有任何交流，真是神奇

6. 小时候被孤立过，但后来又交了朋友，也慢慢学会怎么看人，经历吵架又和好，才能交到真正的朋友。 人生还长，慢慢来也没关系

7. 现在有些人看了几个网路贴文就学会「冷酷断联」，动不动就说别人无礼就立马绝交，以为这样很潇洒。 其实真断了联系，别人也没觉得可惜

8. 有时候一年就见一两次，兴趣变了，话也聊不到一块儿，累

9. 找不到真正投缘的朋友

10. 靠努力维系的友谊太累，现在不想再那样了

11. 我也没朋友，原来在别人眼里真的很奇怪啊

12. 真的，全部都觉得很麻烦

13. 这已经是重度抑郁了，赶紧去医院看看吧。 至少培养点兴趣爱好，哪怕是看看网文也好。 特别是第一条发言那种人要是能共鸣，真的得考虑谘询一下了

14. 我也是，现在唯一的朋友都是中学时候的，要是哪天联系断了，我也就是个「0朋友」的人了

15. 有谁能比我更孤单吗哈哈，我手机联系人里除了家人和同事就没人了

16. 1个都没有真的不常见...... 不过要是自己觉得自在，那也能理解

17. 一个朋友都没有真的很奇怪啊，怎么可能从小到大一个都没有......

18. 但说实话，现在比起以前朋友多的时候，我压力小多了，也更幸福

19. 从幼稚园到大学，各种班长、部长、班代表我都当过，甚至有人说'不认识00的人就是间谍'，但现在真的觉得一切都好累......

20. 社会生活已经耗尽了我所有的能量

21. 维系一段让人疲惫的关系，还不如一个人好好过日子。 以前被贴上「没朋友」的标签，所以勉强自己去合群，但现在觉得完全没必要。 别人怎么看根本不重要。 一个人过得好也挺好的，不认可这种状态的人，反而是问题

原文：https：//theqoo.net/square/3705052583

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