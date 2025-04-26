金秀賢2大粉絲站聯合告黑：堅決維護演員名譽，惡評不屬言論自由

演員金秀賢近期因故金賽綸事件被推上輿論風口，相關的謠言與惡意留言在網路上持續發酵。 對此，金秀賢的粉絲團體展開法律行動。

日前韓媒《Money Today》報道，金秀賢粉絲聯合會（由「Yukaris」與「金秀賢Gallery」組成）已就惡意留言與謠言散播，向警方提出刑事控告，罪名為名譽毀損。

粉絲聯合會表示，在各大線上社群與社群媒體上，有匿名人士持續散佈與金秀賢無關的惡性傳聞，嚴重損害演員名譽，因此決定主動出面，透過法律手段應對。 由於名譽毀損屬於可由第三方提起的公訴罪，因此此次控告具有法律效力。

對於此舉，粉絲聯合會強調：「這是為了保護演員的權益與維護健康的粉絲文化。」同時表明：「對於假借言論自由之名的人身攻擊與惡意評論，絕不姑息。」他們已收集相關證據，包括惡評、捏造影像與虛假資訊等，並強調「絕不會進行任何形式的寬恕或和解」。



此前，金賽綸於2023年3月因酒駕事件開始自肅，隨後在社群平台上公開與金秀賢的合照，引發「自導自演的戀愛說」爭議。 她於今年2月16日，也就是金秀賢生日當天離世。

2025年3月10日，金賽綸的遺屬透過YouTuber「橫豎研究所」公開主張金賽綸自未成年時期便與金秀賢交往。 據遺屬說法，兩人交往期間為2015年11月至2021年7月。 金賽綸出生於2000年7月，金秀賢則為1988年2月生。

對此，金秀賢方面最初完全否認與金賽綸有戀情。 但在「橫豎研究所」公開部份對話紀錄、照片與影片後，所屬公司「Gold Medalist」改口承認兩人曾交往，惟強調時間是在金賽綸成年後的2019年夏至2020年秋。金秀賢本人則在記者會中表示：「即使能回到過去，也會否認與她的戀情。」他指出，這是身為公眾人物與演員的不得已之舉。

針對外界質疑「公司寄出的催款函導致金賽綸輕生」的說法，所屬公司也予以否認。



「橫豎研究所」方面公佈了疑似戀愛證據，包括對話截圖、影像與照片等，但金秀賢所屬公司表示部份證據已遭到篡改。與事件相關的記者出身YouTuber李鎮浩也表示，「橫豎研究所」金世義與心理諮商師出身的權英燦所長提供了「為了讓他身敗名裂」的偽證。 李鎮浩主張，金賽綸的死亡原因並非金秀賢，而是與她在美國的丈夫有關。李鎮浩公開的影片《消失的金賽綸丈夫為何？ 誰在獵巫金秀賢？ 》，持續為事件提供不同觀點。



距離金賽綸離世已約兩個月，事件風波仍未平息，牽涉人士包括金賽綸遺屬、親友、金秀賢及其所屬公司Gold Medalist、李鎮浩、金世義與權英燦，相關法律攻防仍在持續。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞