邊荷律秀高中和TWICE彩瑛合照！當年也和子瑜同班，韓林藝高同屆還有尹產賀金采源
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邊荷律秀高中和TWICE彩瑛合照！當年也和子瑜同班，韓林藝高同屆還有尹產賀金采源

明星   2025年6月23日   星期一15:30   草莓  

（封面圖源：YouTube@CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道、Threads@yuling34、TVDaily）

在台灣發展、為中職中信兄弟啦啦隊Passion Sisters韓籍成員的「邊邊」邊荷律，昨（22）在球場上穿上自己韓林藝高（韓林演藝藝術高等學校，曾譯「翰林」）制服，賽後她也分享以前高中舊照。

Passion Sisters人氣韓籍成員邊荷律（圖源：KSD）

邊荷律Threads發文，表示大家都很好奇便發出來，其中一張和同學的合照應是馬賽克了素人同學，僅留自己和一名同學，那名同學就是TWICE成員彩瑛！而這也引發網友紛紛猜測邊荷律是不是也和TWICE子瑜同班，不過去年邊荷律上YouTube節目《Talk一杯》就曾說過自己和子瑜同班了。
邊荷律高中舊照（圖源：Threads@yuling34截圖）邊荷律與TWICE彩瑛為韓林藝高同班同學（圖源：Threads@yuling34截圖）

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邊荷律和TWICE子瑜也同班（圖源：YouTube@Talk一杯 截圖）

要知道，邊荷律就讀的韓林藝高可是韓國鼎鼎有名的明星搖籃，除了她和TWICE彩瑛與子瑜，畢業校友還有SHINee泰民、f(x) Krystal（鄭秀晶）、B.A.P鐘業（文鐘業）、BTOB陸星材、ASTRO車銀優、Red Velvet Yeri、I.O.I出身全昭彌、ITZY留真彩領與有娜等等。不少愛豆就學時就已出道，或是出道後才轉至該校，所以韓林藝高入學典禮或畢業典禮都會讓媒體拍攝，是一些愛豆名校才有的特殊情景。
陸星材韓林藝高2014年畢業（圖源：TVDaily）全昭彌韓林藝高2019年入學（圖源：TVDaily）ITZY有娜韓林藝高2019年入學（圖源：TVDaily）

和邊荷律、彩瑛、子瑜同屆2019年畢業的名人還有ASTRO尹產賀、前Golden Child崔普閔、THE BOYZ金善旴、TREASURE朴志焄、fromis_9李彩煐、IZ*ONE出身現為LE SSERAFIM的金采源與DreamNote MISO等等，上述除了李彩煐、金采源與MISO為演藝科外，其他人都是同科系實用音樂科。雖然邊荷律和他們在不同領域發展，但都在各自領域發光發熱。
TWICE彩瑛韓林藝高2019年畢業（圖源：TVDaily）TWICE子瑜韓林藝高2019年畢業（圖源：TVDaily）TWICE子瑜&彩瑛韓林藝高2019年畢業（圖源：TVDaily）ASTRO尹產賀韓林藝高2019年畢業（圖源：TVDaily）fromis_9李彩煐韓林藝高2019年畢業（圖源：TVDaily）LE SSERAFIM金采源韓林藝高2019年畢業（圖源：TVDaily）

看到邊荷律和彩瑛同框，也讓網友馬上了解她當日表演為何跳的是TWICE〈What is Love?〉（2018）和〈CHEER UP〉（2016）了，〈What is Love?〉還是三人在學期間推出的呢！不曉得往後有無機會再看見邊荷律和彩瑛同框呢？或是和子瑜？邊荷律在台發展，和台籍的子瑜也是多一層關聯了啊！

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