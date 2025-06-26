【韓網熱門】申東燁邀請朴寶英出演《SNL Korea》，全網阻攔：不要啊

6月25日，《第4屆青龍系列大獎》手印活動於首爾汝矣島CGV舉行。 演員朴寶英以去年第3屆青龍獎「電視劇類」得主的身份出席活動，展現優雅風采。

她目前正出演tvN週末劇《未知的首爾》，以一人分飾四角的精湛演技獲得觀眾喜愛，朴寶英表示：「很感謝大家這樣形容我，感到非常幸福。」此外，她也分享了近況：「《精神病房也會迎來清晨》拍攝結束後，目前正投入新作《黃金樂園》的拍攝中。

當天主持人申東燁向朴寶英發出邀請，希望她能出演Coupang Play喜劇節目《SNL Korea》擔任主持人。 對此，朴寶英笑著表示會認真考慮，而申東燁則開玩笑說：「請寫成新聞標題：朴寶英將出演《SNL Korea》，時間未定！」引發現場笑聲。



韓國網友評論：

1. 不要去，拜託

2. 請妳認真考慮後還是不要去吧，SNL真的不行，申東燁是完全不知道現在SNL的反應嗎？ 怎麼會這樣做

3. 不要去那種低俗的節目

4. 真的沒必要去ᅲ

5. 如果只是一般綜藝邀約還能笑笑就過去，但像SNL這種成人節目居然當成玩笑來邀請，誰會高興啊... 申東燁真的不行了

6. 絕對不行，老實說根本不搭... SNL太爛了

7. 只要是女演員出演就一定安排些帶有性暗示的橋段，申東燁你就繼續搞19禁節目，不要再給女藝人壓力了

8. 叫她去那種垃圾節目，根本是性騷擾吧我覺得

9. 申東燁真的怎麼了？ 這樣做太沒禮貌了吧？

10. 不要去，對形象一點幫助都沒有

11. 絕對不要去，那邊太噁心了

12. 瘋了，不行啊！

13. 不是，他連自己YouTube頻道都不是，居然在外部活動上公開拉人，能不能成熟點？

14. 千萬不要出演...... 真的好可怕

15. 滾開吧申東燁，真的受不了

16. 千萬不要出演!!!!! 請保護朴寶英!!!!!!!

17. 別讓可愛的寶英沾上污名！

18. 她沒辦法當場拒絕才這樣婉轉應對，根本是社交技巧，不用太擔心。 但申東燁你能不能有點自覺啊

19， 發什麼瘋啊，不要把朴寶英拖下水

20. 拜託不要再誇張了，除了黃腔你們到底還會幹嘛？

21. 這種強迫感真的讓人不舒服，就像有壓力的前輩一樣，為什麼要這樣？

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