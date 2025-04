行動力女王ROSE！前一天還在Coachella為BLACKPINK隊友應援，隔日驚喜現身Coldplay韓國演唱會

BLACKPINK成員Rosé驚喜現身世界知名搖滾樂團酷玩樂團(Coldplay)的韓國演唱會,成為話題焦點。

日前於京畿道高陽市高陽綜合運動場主體育場舉行的《LIVE NATION PRESENTS COLDPLAY : MUSIC OF THE SPHERES DELIVERED BY DHL》第四場演出中,BLACKPINK成員ROSE(Rosé)驚喜登場,與觀眾見面。 這系列演唱會從4月16日開始,依序於18日、19日、22日、24日和25日舉辦,共六場,每場預計吸引約5萬名觀眾。



아니 ㅁㅊ 콜드플레이 콘서트에 로제 나옴

아파트 2번 부름 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 미쳤다 pic.twitter.com/VtI04vY0ch — 킵 (@film_kiv) April 22, 2025

ROSE在毫無預告的情況下驚喜登台,立刻引發觀眾的熱烈歡呼。 當她與Chris Martin一同演唱《APT》時觀眾也隨之大合唱副歌部份,氣氛達到高潮。演唱會結束後,酷玩樂團的官方IG帳號上還公開了ROSE的影片。 ROSE曾翻唱過酷玩樂團的代表作《Viva La Vida》,並獲得主唱Chris Martin公開致敬。之後ROSE演唱的翻唱版本更被選為Apple TV+原創影集《柏青哥》第二季的片尾曲。



콜드플레이 콘서트에 갑자기 로제 나와서 아파트 부름

진짜. 로제. 가 나와서 부름 ㅁㅊ ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/BKWDhc7MF0 — 킵 (@film_kiv) April 22, 2025

更令人驚訝的是,就在演出前一天,ROSE還被拍到出現在美國科切拉音樂節(Coachella Festival)現場,為BLACKPINK成員Jennie與Lisa的個人舞台加油。短短一天內便飛回韓國,毫不猶豫地登上酷玩樂團的演唱會舞台,ROSE展現出的義氣與行動力讓人敬佩。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞