【韓網熱門】THE BOYZ善旴親自道歉！是否扭轉了不利風向？

THE BOYZ成員善旴就連日來引發的「人品爭議」親自向粉絲和網友正式道歉。早前被爆出影片，走進電梯後善旴發現耳機掉落在外面地上，大聲說：「我的AirPods！」警衛隨即將耳機撿起遞給他，他單手接過，沒謝謝說也沒有任何表情，從而引起關於其人品的爭議。後因前輩NANA發文批評「該被教訓一下耶」，導致她遭善旴粉絲網暴，再一次惹怒民眾。

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道歉聲明如下：



안녕하세요, 더보이즈 선우입니다.



어떻게 하면 제 솔직한 생각과 심정이 제대로 묻어나올까, 혹여나 스스로 진심이 아닌데 글을 적고 있지는 않나, 고민하고 생각하다가 글이 많이 늦어진 점 죄송합니다.



우선 많이 지치셨을 거라고 생각합니다. 제 언행과 불찰에 대해 끊임없이 되돌아보고 또… — 더보이즈 (THE BOYZ) (@THEBOYZ_officl) April 14, 2025

你好，我是THE BOYZ的善旴。

我一直在思考，該如何才能真誠地傳達出我內心的想法與感受，也反覆擔心自己是否在沒有完全真心的情況下寫下了這段文字。 因為這樣的不斷思索與猶豫，導致這封信遲遲才來，對此我感到非常抱歉。

首先，我想你們應該感到非常疲憊了。 對於我不當的言行與疏忽，我一直不斷地反省、再反省。

由於我個人的想法以及不夠理性的言行，導致我原本想傳達的訊息被曲解了，即使我從未有那樣的想法，卻因為一時情緒衝動，沒能好好注意自己的言行，使得大家只能那樣解讀。 對此我真心想向大家道歉。

我想強調，這絕對不是為了草草結束這個狀況而寫下的文字。 正因為我的不足，我一開始沒能以成熟的方式面對，也因為想要保護自己不受過激批評的傷害，才說出了傷害到大家的話語。

我並不是想求得原諒或表達委屈，而是想說如果我讓某些人有那樣的感受，那麼我真的可能就是這樣的人。 我必須先正視這一點。 而接下來，我會努力證明自己不是那樣的人，是一個珍視人與人之間關係、重視彼此心意的人。 即使需要時間，我也會一步步地向大家，以及我自己，證明這一點。

最後，這封信是我想對那些因我不成熟的行為而給予批評的人們、因不適當的行為而感到不舒服並受到傷害的人們、還有一直以來愛著我的所有人，傳達我誠摯歉意的文字。 我真心希望這段話能毫無誤解地傳達出我的心意。

再次向因我不成熟的應對而感到不便與受傷的所有人，表達最真摯的歉意。

還有，對一直愛著我的THE B（官方粉絲名）們，真的非常對不起。

善旴 敬上。

韓國網友評論：

1. 雖說人不容易改變，但時間久了自然會知道的，呵呵。 看了幾天覺得他是那種很容易因為說話方式而讓人誤會的類型，得動動腦好好過生活，不然感覺哪天又會爆出事端。 總之加油啦

2. 寫了道歉文不是事情的結束，而是要去「證明」，他自己也這麼說了。 這篇道歉文是否真誠，還得等等看才能知道

3. 確實是做錯了，但也覺得他被罵得太狠了，事情也變太大了...... 比起公司聲明，這篇道歉文乾淨又明確，寫得挺好

4. 寫了道歉文卻還是這樣的反應...... 唉

6. 本來是可以很快結束的事...... 但之後的處理讓事情更糟了

7. 那他們的粉絲有跟NANA道歉嗎？ 看了幾則評論，真的快被那種「悲情文風」噁心到

8. 這篇肯定是有人幫他寫的吧

9. 我本來是會隨便看看K-POP偶像內容的類型，也因為網路推送，看過幾次THE BOYZ，還以為這位成員滿會察言觀色的，應該不會出事...... 人果然不能看表面

10. 如果早點發這篇文，應該不會有這麼多負面反應......

11. 終於發了呢...... 還是得重新審視一下自己的道德標準吧

12. 哇，這些留言好可怕...... 大家是對惡評都麻痺了嗎？ 還有人問他會不會撤告

13. 他粉絲只要向NANA道歉，事情就能告一段落吧

14. 我一直都覺得，無論寫多好的道歉文，有些人就是不管怎樣都會嘲笑。 要是我是粉絲，我會選擇無視他們，好好追星就好

15. 這件事讓我知道藝人跟粉絲其實是同一個樣子......

16. 道歉文寫得不錯，好好注意行為，反省後過得更好吧...... 不過感覺比起他本人，他的粉絲更需要反省

17. 雖然之前他的行為讓人不太喜歡，但這篇道歉文寫得還不錯不是嗎？ 他也說自己錯了，會改變，那還要繼續罵的話就真的只是想罵人了

18. 這孩子看起來就會容易被誤會，即使本意不是那樣，也要想想為什麼大家會對你有負面觀感，雖然會覺得委屈，但還是需要思考一下這點

19. 如果一開始事件爆出來的時候，就直接發這種道歉文，而不是一堆有的沒的，我覺得根本沒人會說什麼吧。 很可惜啊，就像道歉文裡說的，希望你成為個好人

20. 就算不是什麼光彩的事，會鬧那麼大，這邊也有責任吧，某些留言真的超噁心，拜託不要亂指誰是粉絲

21. 不是說要告人嗎？ 現在才來道歉是怎樣ᄏᄏ

22. 請問你要證明什麼？ 你又不是只犯過一次

23. 如果一開始就道歉好好結束，也不會鬧那麼大，結果是自己四處挑事搞成這樣的...

24. 雖然他說「我不是那種人」這種話在澄清（辯解），但之前的人品爭議根本不只一兩次，真的無法相信他

25. 這次事件連帶過去被挖出來的東西一堆，不是只有一兩件，程度還很噁心，真的嚇到。 我覺得人不會那麼輕易改變，唉

原文：https://theqoo.net/square/3695000488

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