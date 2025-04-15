【韩网热门】THE BOYZ善旴亲自道歉！是否扭转了不利风向？

THE BOYZ成员善旴就连日来引发的「人品争议」亲自向粉丝和网友正式道歉。早前被爆出影片，走进电梯后善旴发现耳机掉落在外面地上，大声说：「我的AirPods！」警卫随即将耳机捡起递给他，他单手接过，没谢谢说也没有任何表情，从而引起关於其人品的争议。后因前辈NANA发文批评「该被教训一下耶」，导致她遭善旴粉丝网暴，再一次惹怒民众。

*相关内容：【韩网热门】THE BOYZ善旴为「人品争议」道歉！网友完全不买帐：声明文有股威胁的味道

道歉声明如下：



안녕하세요, 더보이즈 선우입니다.



어떻게 하면 제 솔직한 생각과 심정이 제대로 묻어나올까, 혹여나 스스로 진심이 아닌데 글을 적고 있지는 않나, 고민하고 생각하다가 글이 많이 늦어진 점 죄송합니다.



우선 많이 지치셨을 거라고 생각합니다. 제 언행과 불찰에 대해 끊임없이 되돌아보고 또… — 더보이즈 (THE BOYZ) (@THEBOYZ_officl) April 14, 2025

你好，我是THE BOYZ的善旴。

我一直在思考，该如何才能真诚地传达出我内心的想法与感受，也反覆担心自己是否在没有完全真心的情况下写下了这段文字。 因为这样的不断思索与犹豫，导致这封信迟迟才来，对此我感到非常抱歉。

首先，我想你们应该感到非常疲惫了。 对於我不当的言行与疏忽，我一直不断地反省、再反省。

由於我个人的想法以及不够理性的言行，导致我原本想传达的讯息被曲解了，即使我从未有那样的想法，却因为一时情绪冲动，没能好好注意自己的言行，使得大家只能那样解读。 对此我真心想向大家道歉。

我想强调，这绝对不是为了草草结束这个状况而写下的文字。 正因为我的不足，我一开始没能以成熟的方式面对，也因为想要保护自己不受过激批评的伤害，才说出了伤害到大家的话语。

我并不是想求得原谅或表达委屈，而是想说如果我让某些人有那样的感受，那么我真的可能就是这样的人。 我必须先正视这一点。 而接下来，我会努力证明自己不是那样的人，是一个珍视人与人之间关系、重视彼此心意的人。 即使需要时间，我也会一步步地向大家，以及我自己，证明这一点。

最后，这封信是我想对那些因我不成熟的行为而给予批评的人们、因不适当的行为而感到不舒服并受到伤害的人们、还有一直以来爱著我的所有人，传达我诚挚歉意的文字。 我真心希望这段话能毫无误解地传达出我的心意。

再次向因我不成熟的应对而感到不便与受伤的所有人，表达最真挚的歉意。

还有，对一直爱著我的THE B（官方粉丝名）们，真的非常对不起。

善旴 敬上。

韩国网友评论：

1. 虽说人不容易改变，但时间久了自然会知道的，呵呵。 看了几天觉得他是那种很容易因为说话方式而让人误会的类型，得动动脑好好过生活，不然感觉哪天又会爆出事端。 总之加油啦

2. 写了道歉文不是事情的结束，而是要去「证明」，他自己也这么说了。 这篇道歉文是否真诚，还得等等看才能知道

3. 确实是做错了，但也觉得他被骂得太狠了，事情也变太大了...... 比起公司声明，这篇道歉文干净又明确，写得挺好

4. 写了道歉文却还是这样的反应...... 唉

6. 本来是可以很快结束的事...... 但之后的处理让事情更糟了

7. 那他们的粉丝有跟NANA道歉吗？ 看了几则评论，真的快被那种「悲情文风」恶心到

8. 这篇肯定是有人帮他写的吧

9. 我本来是会随便看看K-POP偶像内容的类型，也因为网路推送，看过几次THE BOYZ，还以为这位成员满会察言观色的，应该不会出事...... 人果然不能看表面

10. 如果早点发这篇文，应该不会有这么多负面反应......

11. 终於发了呢...... 还是得重新审视一下自己的道德标准吧

12. 哇，这些留言好可怕...... 大家是对恶评都麻痹了吗？ 还有人问他会不会撤告

13. 他粉丝只要向NANA道歉，事情就能告一段落吧

14. 我一直都觉得，无论写多好的道歉文，有些人就是不管怎样都会嘲笑。 要是我是粉丝，我会选择无视他们，好好追星就好

15. 这件事让我知道艺人跟粉丝其实是同一个样子......

16. 道歉文写得不错，好好注意行为，反省后过得更好吧...... 不过感觉比起他本人，他的粉丝更需要反省

17. 虽然之前他的行为让人不太喜欢，但这篇道歉文写得还不错不是吗？ 他也说自己错了，会改变，那还要继续骂的话就真的只是想骂人了

18. 这孩子看起来就会容易被误会，即使本意不是那样，也要想想为什么大家会对你有负面观感，虽然会觉得委屈，但还是需要思考一下这点

19. 如果一开始事件爆出来的时候，就直接发这种道歉文，而不是一堆有的没的，我觉得根本没人会说什么吧。 很可惜啊，就像道歉文里说的，希望你成为个好人

20. 就算不是什么光彩的事，会闹那么大，这边也有责任吧，某些留言真的超恶心，拜托不要乱指谁是粉丝

21. 不是说要告人吗？ 现在才来道歉是怎样ᄏᄏ

22. 请问你要证明什么？ 你又不是只犯过一次

23. 如果一开始就道歉好好结束，也不会闹那么大，结果是自己四处挑事搞成这样的...

24. 虽然他说「我不是那种人」这种话在澄清（辩解），但之前的人品争议根本不只一两次，真的无法相信他

25. 这次事件连带过去被挖出来的东西一堆，不是只有一两件，程度还很恶心，真的吓到。 我觉得人不会那么轻易改变，唉

原文：https://theqoo.net/square/3695000488

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