南潤壽SNS誤發不雅照後秒刪！親自向粉絲解釋是「口袋誤觸」！網友群嘲：為什麼不說是貓咪按的呢

27歲的男演員南潤壽，因個人社交賬號突發限制級內容陷入輿論漩渦。

13日晚間，某韓網社區以「疑似誤轉敏感貼文的南潤壽」為題的熱帖引發全網熱議。 事件起源於南潤壽擁有192萬追蹤者的IG帳號突然出現一則爭議性轉發。 該貼文內容被指為某成人用品廣告，畫面中將女性下半身以氣球造型具象化呈現。 儘管該貼文很快就被刪除，但早有手速驚人的網友完成截屏取證，相關話題也火速登上熱搜，令更多網友關注到此事。



南潤壽在事發後火速通過粉絲聊天室澄清：「我在開車的時候，結果看到有人說我轉發了什麼...... 是不是（帳號）被黑了？ 好像有奇怪的東西被上傳，幸好有粉絲提醒我。」接著他截圖並分享了自己的帳號頁面，並解釋：「就只是些演算法推薦的內容，該不會真的是被黑了吧？ 我自己根本沒發現按到什麼，是惡意廣告嗎？」表示那不是他本人主動上傳的內容。 其所屬經紀公司AGENCY GARTEN隨後向多家媒體發佈官方立場，解釋稱「演員開車時口袋裡的手機不慎誤觸轉發鍵」，特別聲明「雖非故意行為，仍對可能造成的不快深表歉意」。於此同時南潤壽還通過SNS再次道歉，並強調今後也會更加小心。



不過，南潤壽的解釋並未得到網友們的諒解，theqoo有網友們紛紛留言吐槽：「口袋裡到底是放了什麼東西啊...」、「不是啦 所以意思是說演演演算法才會推那種內容啊 看得出來平常都在看什麼了」、「口袋ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ」、「為什麼特別是男生總是「口袋誤觸」... 好神奇喔」、「為什麼不說是貓咪按的呢，嘖」、「我是說真的，但一說是口袋按到的，反而更讓人覺得不可信...... 如果是我，就算真的是口袋按的也會選擇少說話ᅲᅲ...」等。



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