閨蜜變嫌犯？ 朴娜勑豪宅遭竊，網路瘋傳「好友張度練是疑犯」，18年姐妹情竟成假新聞流量密碼

喜劇女藝人朴娜勑近日遭遇重大財物損失，其位於首爾龍山區的住宅於本月8日遭竊，初步估計損失金額達數千萬韓幣。 當事人於案發當日下午向龍山警局報案後，隨即取消原定參與的MBC標準FM《孫泰珍的Trot Radio》行程，引發演藝圈高度關注。

案情發展在9日上午出現戲劇性轉折，據韓媒報導，警方根據現場無外部入侵痕跡等跡象，初步研判可能為「內部人士所為」。 此消息經報導後，韓網社群瞬間湧現各種臆測，無端的假新聞四處流傳，其中最具殺傷力的謠言直指朴娜勑18年摯友張度練為幕後黑手，虛構兩人因財務糾紛策劃自導自演等荒誕情節。



這波惡意假新聞以「閨蜜反目成仇」為故事框架，捏造大量細節逼真的對話與所謂「內部消息」，儘管內容荒謬至極，仍在老年人中引發熱議。 不少長輩觀眾信以為真，甚至出現「聽說張度練是犯人」等街坊傳言，形成現實版「謠言製造機」的社會亂象。



歷經多日密集偵查，警方已逮捕真正嫌犯，正式還張度練清白。同時經紀公司也發佈聲明 ，表示「懇請媒體避免報導尚未經證實的內容。 近期網路社群與SNS上出現許多毫無根據的虛假消息正在無差別擴散，對於這類不實資訊，我們將毫不寬貸，採取強硬的法律措施。」



儘管真相大白，但對於張度練來說，自己在摯友家中發生竊案時竟被當作嫌疑人傳播，這種委屈與傷害無法抹去。 而鎖定數位（数碼）弱勢族群的精準投放，加上名人效應加持，造成謠言病毒式擴散，針對這些「說錯了又怎樣」心態的YouTuber與假新聞傳播者，社會迫切需要更嚴格的對策與法律應對。

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