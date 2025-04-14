【韓網熱門】THE BOYZ善旴為「人品爭議」道歉！網友完全不買帳：聲明文有股威脅的味道

近日有網友分享了男團THE BOYZ成員善旴電台節目下班時的一段影片，善旴走進電梯後發現耳機掉落在外面地上，大聲說：「我的AirPods！」警衛隨即將耳機撿起遞給他，善旴單手接過，沒謝謝說也沒有任何表情，引起關於其人品的爭議。

於此同時，遭到大量善旴粉絲的圍攻，再一次掀起輿論風波。娛樂圈前輩NANA在影片下留言：「혼나야겠네요（該挨罵了/該被教訓一下耶）。」

面對愈演愈烈的輿論風暴，經紀公司OneHundred於13日透過官方聲明表示：「對於未能妥善管理本公司藝人品行相關爭議一事，深表歉意。 我們公司深刻認識到，影片中善旴的言行可能引發品行爭議。 此外，善旴本人也在與公司溝通後，正冷靜地反省中。 然而，目前事態的發展方向與我們及藝人希望透過反省來解決問題的初衷有所偏離，對此我們感到十分遺憾。 對於未能及早積極介入管理，以及藝人自身輕率的行為，我們深感後悔。 善旴的品行爭議完全是公司管理不善所致，藝人本人也正在反省過去未曾意識到的行為問題。 我們OneHundred將以與藝人們更加緊密的溝通為基礎，努力防止此類過失再次發生。」



韓國網友評論：

1. 他一點都沒有反省

2. 他的粉絲才應該被起訴

3. 反省？？ 聲明文每一句都很幻滅，更體現出人品爛了

4. 聲明寫得太爛了ᄏᄏᄏᄏᄏ

5. 代替道歉，看起來他本人並沒有在反省，反而是在請求粉絲們幫他說話

6. 最近是不是像現在的年輕人一樣，出事了都由家長代為道歉啊？ 自己做不好還用這麼可笑的方式應對，真是頭一次見

7. 好像是00年出生的吧...... 應該多花點時間思考才對...... 畢竟是公眾人物啊

8. 到底反省了什麼？？

9. 誰會一邊說在反省一邊提告啊？ 連自己的前輩要是讓他不爽也要告嗎

10. 你哪裡反省了？ 要先從我開始起訴嗎

11. 行行行，請先好好反省吧

12. 你從來沒展現過任何反省的態度，這樣怎麼會讓人說「以後請小心一點」呢？ 每次有反應出來，反而都是在對大眾指指點點的，你是以為大家是笨蛋嗎...... 你們公司那公告也寫得真差。如果你真的想要得到大家的喜愛，就該學會在該低頭的時候誠懇地道歉

13. 就讓那些越線的惡評被起訴吧，這次事件只讓我看清公司、藝人和粉絲真的是一丘之貉

14. 到底為什麼有人要替這傢伙洗白

15. 一開始又不是公司親自培養的，是最近才簽進來的，現在卻道歉說是「公司全責」，也太諷刺了吧ᄏᄏᄏ

16. Nana的IG上不是有一堆髒話留言嗎？ 希望她也能起訴這群人

17. 反省？ 我們說的是同一種韓文嗎

18. 那種輕浮的樣子，藝人跟公司真的超搭的

19. 先告告那些對Nana惡評不斷的粉絲吧

20. 結尾甚至還帶點威脅意味，完美了

21. 怎麼不乾脆用ChatGPT寫公告算了

22. 我覺得公司那部份算是有誠意地道歉了，但你本人才該出面吧，搞出風波還在笑ᄏᄏ

23. 反省ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ笑死我了

24. 不是已經成年了嗎？ 沒有人指出錯誤的話就不會意識到嗎？ 這聲明看起來不像經紀公司發的，倒像是導師的家長通知書

25. 希望Nana直接起訴，當事人看起來還完全搞不清楚自己為什麼被罵？ ᄏ 公司和藝人都自我意識過剩，感覺早晚要出更大事

26. 不過這次事件撇開不談，我還是支持提告的。 那些過了頭的留言被告也剛好而已。 我一直都在Ktalk和熱門文旁邊默默看著，其實真的有不少值得被告的留言。 尤其是今天生日的事情還被扯到忌日什麼的，那些留言真的毛骨悚然，真的該被告

原文：https://theqoo.net/square/3693547266

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