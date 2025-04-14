【官方聲明】朴娜勑家中失竊案澄清「並非內部人員作案」請媒體大眾停止造謠！

近日，搞笑藝人朴娜勑遭遇自宅竊盜事件，慶幸的是嫌犯已落網，所屬經紀公司也一併公開了事件的最新情況。

14日，朴娜勑所屬經紀公司E&P Company表示：「關於近日朴娜勑女士自宅發生的竊盜事件，我們在此說明事件現況。由於我們判斷該事件為外部人士所為，已於8日向警方提供自宅內的監視器畫面等，正式請求展開調查。」



公司方面補充：「警方已掌握嫌疑人身分並進行逮捕，據了解，目前也已獲得拘捕令。我們對於調查機關迅速的辦案表示感謝，也慶幸嫌犯已被拘捕，感謝相關人員的辛勞。」

針對部分輿論質疑是否為內部人士所為（熟人犯案），公司強調：「我們明確表示這並非事實，懇請媒體避免報導尚未經證實的內容。」



此外，公司也提到：「近期網路社群與SNS上出現許多毫無根據的虛假消息正在無差別擴散，對於這類不實資訊，我們將毫不寬貸，採取強硬的法律措施。」

另一方面，朴娜勑於8日遭竊，地點為她位於漢南洞的住處，損失金額高達數千萬韓元。

延伸報導：【韓網熱門】朴娜勑55億家中失竊，疑熟人作案...「未發現外部入侵痕跡」



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