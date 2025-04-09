【韓網熱門】朴娜勑55億家中失竊，疑熟人作案...「未發現外部入侵痕跡」

負責調查朴娜勑失竊事件的警方認為，很可能是內部人所為。

朴娜勑本月7日發現貴重物品遺失，並於次日（8日）向警方報案。 遺失物包括貴金屬等高價物品，損失金額預計高達數千萬韓元，但由於具體的失竊時間和規模尚難以確定，將在警方調查後揭曉。

據悉，警方接到朴娜萊方面的報案後正在調查此案，由於未發現外部入侵的痕跡，因此警方推測可能是「內部作案」，並正加緊展開調查。



韓國網友評論：

1. 如果真是認識的人拿走的，那也太可怕...

2. 金錢損失是一方面，精神上的打擊一定很大...

3. 朴娜勑很喜歡跟人交往、對朋友都很好，經常請朋友來家裡吃飯過夜，遭到背叛該有多難過、多受傷啊...

4. 無法確定失竊時間的話真的很難找到犯人ᅲ

5. 朴娜勑家經常有拍攝工作吧？ 不僅很難抓住犯人，還會失去對人的信任...

6. 拍攝工作人員、朋友，還有工作忙碌時委託打掃房屋的企業，範圍太廣了...

7. 有些人是為了賺錢才這麼做，其實也有不少人有偷竊癖

8. 這麼晚才發現，應該真的是熟人作案... 對方很清楚她的生活模式、貴重物品放在哪、平時如何管理...朴娜勑很喜歡邀請朋友來家裡玩，以後也許不能再這樣了...

9. Super Junior有段時間也發現宿舍里的東西總是失蹤，後來發現是經紀人偷走的...

10. 歌手金完宣家裡也遭過小偷，當時她很珍惜的一條項鍊被盜了，感歎說倒不如拿走耳環還好些。 結果後來發現，項链被放了回來，而耳環消失了...

11. 其實不少藝人都有貴重物品被盜的經歷... 有位認識的藝人曾經丟失一枚價值3千萬的戒指，後來找到了，是被打掃宿舍的人拿走的... 還有聽來的一個案例，有位藝人的項鍊不見了，項鍊原本放在外人無法進入的空間，所以很確定是熟人盜竊，但沒有報警。 因為是藝人，事情傳出去也沒什麼好處，所以都選擇低調處理了

12. 有的網紅給衣帽間裝了電子鎖。如果家中經常有人進出，不管是保險箱還是電子門鎖，裝一下會比較安心

13. 標題為什麼強調房子的價格而不是失竊的損失

14. 看來是認識的人偷走的，發新聞報導可能是在給對方機會，請他主動自首

出處：https://theqoo.net/hot/3686920181

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞