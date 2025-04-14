NewJeans驚爆家變內幕！未成年Hyein父亲監護權遭剝奪，父母聯合聲明翻車

人氣女團NewJeans未成年成員家庭糾紛與團體法律爭議持續發酵。 根據首爾家庭法院4月3日披露的訴訟文件顯示，團隊忙內成員惠仁（Hyein）的父母已於近期完成親權調整訴訟。 法院經審理裁定，鑑於家庭成員關係現狀，由母親單獨行使親權（監護權）更符合未成年人利益。

這一家庭糾紛的曝光源於當日首爾中央地方法院民事合議41庭審理的ADOR娛樂訴NewJeans成員專屬合約有效性確認案，在庭審過程中，惠仁的法定代理人欄位出現異常——與其他未成年成員諧潾（Haerin）父母共同署名不同，該欄位呈現空白狀態。 主審法官當庭向NewJeans代理律師質詢：「針對被告4號（指惠仁）的親權行使決定是否已完成所有訴訟行為追認？」



這場監護權爭議與團體合約糾紛形成複雜交織。 NewJeans五名成員自2023年11月29日宣佈與ADOR解約后，雙方展開長達數月的法律攻防。 3月21日法院裁定支持ADOR提出的臨時處分申請，暫時「凍結」成員們的演藝活動。 成員們隨即在3月23日香港ComplexCon舞台宣佈「這可能是近期最後舞台」，並於3月25日通過官方帳號發表聲明，強調「法院決定未能充分考慮我們與ADOR信任完全破裂的事實」，同時預告將就臨時處分提出異議並積極準備4月3日的本訴辯論。



值得關注的是，4月4日NewJeans父母聯合會曾發表聲明，否認「成員父母間出現分裂」的媒體報導，稱「五位成員始終堅持共同立場，彼此保持深厚信任」。 但此次惠仁父親親權喪失的司法認定，使得該聲明的部份內容面臨事實性矛盾。 父母聯合會解釋稱：「親權調整僅涉及某位成員個人家事，與ADOR法律糾紛無關聯」，同時特別澄清關於海粼父母不和的傳聞：「潾粼及其父母立場完全一致，其他家庭相關猜測均屬不實。」這一事件也揭示出NewJeans成員家長聯合於4月4日透過官方帳號發表的「部份媒體報導稱『成員家長之間出現分裂』的內容並不屬實」的聲明並非完全屬於謠言。 因為Hyein的父親已被剝奪親權，意味著一名成員的父母之間確實出現了分裂。



法律界人士指出，未成年藝人的監護權爭議可能對合約訴訟產生潛在影響。 根據韓國《民法》第909條，親權調整需基於子女最佳利益原則，此次法院裁決或間接反映惠仁家庭關係的緊張程度。 而ADOR與成員的合約糾紛核心爭議點在於：成員方主張合約存在「重大事由」提前終止，而公司方堅持合約有效性。 目前雙方在4月3日首次辯論中仍未縮小立場分歧，本訴審理預計將持續數月。

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