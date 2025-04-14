【官方声明】朴娜勑家中失窃案澄清「并非内部人员作案」请媒体大众停止造谣！
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【官方声明】朴娜勑家中失窃案澄清「并非内部人员作案」请媒体大众停止造谣！

明星   2025年4月14日   星期一09:31   Mico  

（封面图源：IG@wooju1025、TVDaily）

近日，搞笑艺人朴娜勑遭遇自宅窃盗事件，庆幸的是嫌犯已落网，所属经纪公司也一并公开了事件的最新情况。

14日，朴娜勑所属经纪公司E&P Company表示：「关於近日朴娜勑女士自宅发生的窃盗事件，我们在此说明事件现况。由於我们判断该事件为外部人士所为，已於8日向警方提供自宅内的监视器画面等，正式请求展开调查。」
（图源：IG@wooju1025）

公司方面补充：「警方已掌握嫌疑人身分并进行逮捕，据了解，目前也已获得拘捕令。我们对於调查机关迅速的办案表示感谢，也庆幸嫌犯已被拘捕，感谢相关人员的辛劳。」

针对部分舆论质疑是否为内部人士所为（熟人犯案），公司强调：「我们明确表示这并非事实，恳请媒体避免报导尚未经证实的内容。」
（图源：IG@wooju1025）

此外，公司也提到：「近期网路社群与SNS上出现许多毫无根据的虚假消息正在无差别扩散，对於这类不实资讯，我们将毫不宽贷，采取强硬的法律措施。」

另一方面，朴娜勑於8日遭窃，地点为她位於汉南洞的住处，损失金额高达数千万韩元。

延伸报导：【韩网热门】朴娜勑55亿家中失窃，疑熟人作案...「未发现外部入侵痕迹」
（图源：IG@mbc_ilivealone、wooju1025）

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