朴炯植《寶物島》爆紅掀熱議！排擠、打壓傷痛成演員養分，從憂鬱練習生逆襲演技派男神

隨著SBS電視劇《寶物島》收視率持續攀升，主演朴炯植的精湛演技成為全網熱議焦點。

在劇中飾演大山集團會長秘書室對外合作組長「徐東柱」的他，以遊走於冷峻與柔情的多層次表演征服觀眾，而戲外真實人生中的戲劇化轉折更引發熱烈討論——從飽受霸凌的練習生到國民級演員，朴炯植的蛻變之路令無數人動容。



近日網友翻出朴炯植2015年出演SBS《Healing Camp》的片段，當時他首度揭露演藝圈不為人知的陰暗面。 在成為「帝國之子」成員前，他曾於其他經紀公司當練習生，卻因與經紀人關係親近遭同儕排擠：「他們無視我的存在，連吃飯都刻意避開。」更坦言高中時期因長期遭孤立陷入憂鬱症陰霾，直到轉換公司後與「帝國之子」成員建立深厚情誼，才逐漸找回笑容。 這段血淚史如今對照他在《寶物島》中詮釋孤膽英雄的爆發性演技，彷彿將生命歷練淬鍊成表演能量。



以偶像身份出道的朴炯植，自2010年隨團體「帝國之子」亮相後便積極拓展戲劇之路。 從《繼承者們》的趙明秀、《大力女子都奉順》的安敏赫，到《Happiness》的鄭伊賢，他持續突破偶像框架，之前在《低谷醫生》細膩演繹因可疑的醫療事故，他瞬間被逼到了懸崖邊的立體角色更獲封「演技變色龍」。



如今《寶物島》中他表面上對大山集團表現忠誠，實則內心隱藏著吞併集團的野心。 這一複雜的角色設定讓人不禁揣測他的下一步動作，凌厲眼神與脆弱內心戲的切換被觀眾盛讚「創造新型態英雄角色」，劇中與終極反派的對決場面更被觀眾封為「本劇最爽快的三分鐘」。對此網友紛紛感嘆：「看他笑著說出當年的傷痛，更佩服現在的成就」、「從《檢察官公主》的小配角到扛起SBS招牌劇，根本是逆襲教科書！」



隨著《寶物島》的熱播，朴炯植的人氣再攀高峰，昔日那個在食堂獨自吃飯的練習生，正用實力書寫屬於自己的王者劇本。

#朴炯植 絕對算是從愛豆轉型為演員最為成功的人之一！ 《 #寶物島 》

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