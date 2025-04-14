朴炯植《宝物岛》爆红掀热议！排挤、打压伤痛成演员养分，从忧郁练习生逆袭演技派男神

随著SBS电视剧《宝物岛》收视率持续攀升，主演朴炯植的精湛演技成为全网热议焦点。

在剧中饰演大山集团会长秘书室对外合作组长「徐东柱」的他，以游走於冷峻与柔情的多层次表演征服观众，而戏外真实人生中的戏剧化转折更引发热烈讨论——从饱受霸凌的练习生到国民级演员，朴炯植的蜕变之路令无数人动容。



近日网友翻出朴炯植2015年出演SBS《Healing Camp》的片段，当时他首度揭露演艺圈不为人知的阴暗面。 在成为「帝国之子」成员前，他曾於其他经纪公司当练习生，却因与经纪人关系亲近遭同侪排挤：「他们无视我的存在，连吃饭都刻意避开。」更坦言高中时期因长期遭孤立陷入忧郁症阴霾，直到转换公司后与「帝国之子」成员建立深厚情谊，才逐渐找回笑容。 这段血泪史如今对照他在《宝物岛》中诠释孤胆英雄的爆发性演技，彷佛将生命历练淬炼成表演能量。



以偶像身份出道的朴炯植，自2010年随团体「帝国之子」亮相后便积极拓展戏剧之路。 从《继承者们》的赵明秀、《大力女子都奉顺》的安敏赫，到《Happiness》的郑伊贤，他持续突破偶像框架，之前在《低谷医生》细腻演绎因可疑的医疗事故，他瞬间被逼到了悬崖边的立体角色更获封「演技变色龙」。



如今《宝物岛》中他表面上对大山集团表现忠诚，实则内心隐藏著吞并集团的野心。 这一复杂的角色设定让人不禁揣测他的下一步动作，凌厉眼神与脆弱内心戏的切换被观众盛赞「创造新型态英雄角色」，剧中与终极反派的对决场面更被观众封为「本剧最爽快的三分钟」。对此网友纷纷感叹：「看他笑著说出当年的伤痛，更佩服现在的成就」、「从《检察官公主》的小配角到扛起SBS招牌剧，根本是逆袭教科书！」



随著《宝物岛》的热播，朴炯植的人气再攀高峰，昔日那个在食堂独自吃饭的练习生，正用实力书写属於自己的王者剧本。

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