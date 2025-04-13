《協商的技術》今晚將完結！李帝勳、金大明、成東鎰等主演率先發表終映感言

週週收視都能突破的JTBC人氣劇集《協商的技術》即將在今晚（13日）走入完結篇，主演李帝勳、金大明、成東鎰等人率先發表終映感言。

飾演《協商的技術》核心人物M&A組長「白蛇」尹洙諾，李帝勳說：「溫暖的春天到來的同時也要離別了，所以更加捨不得。尊敬的安畔錫導演、把作品製作得非常帥氣的我們前輩們、同僚與輩演員們，還有大韓民國最棒的工作人員們，和大家一起共事的過程真的學到了很多，也獲得了幸福的回憶。我應該會很想念大家。」接著說：「希望觀眾朋友們都能記得，在某處真的存在的作品中的世界，感謝大家一直以來對《協商的技術》的喜愛。」



飾演M&A裡溫暖、幽默，擁特殊存在感的律師「吳順英」，金大明表示：「很榮幸能一同參與M&A組的冒險，拍攝過程也一直很開心。想起了飾演吳順英這個人物的過程中，去年一整年為了和M&A組一起表現有趣的故事，大家一起準備、互相切磋的點點滴滴。感謝你們的陪伴，希望能在美好的季節再次見面。」



成東鎰飾演非常有威嚴、不易捉摸的山人集團會長宋在植，他說：「能和安畔錫導演合作是非常有意義的經歷，開拍的感覺就像前幾天才發生的，這麼快就要和大家道別，感觸很深。」他也針對結局說：「山人集團未來會如何發展，希望大家能一直陪伴到最後。」



一開始就以反派登場，總讓觀眾恨得牙癢癢，飾演河泰秀專務的張鉉誠表示：「在一起的所有瞬間都很開心且幸福，長時間可能都忘不了。真心感謝熱情給予我們關愛和支持的觀眾。」



和河泰秀專務一角相反，李東俊常務敦厚儒雅，飾演的吳滿錫簡短地說：「12集的戲劇，卻像一部電影要結束的感覺。」似乎在感嘆時光飛逝。



安賢好飾演M&A裡不苟言笑、心事卻不少的郭敏貞科長，她說：「M&A組的敏貞，能在很好的片場和很好的人們一起共事，真的很幸福。」



車康潤飾演M&A菜鳥兼忙內崔振秀，劇中表現了成長的模樣，他則說：「能和尊敬的人們一起製作好作品，感到非常榮幸。雖然劇中振秀經常犯錯，但是也有很大的成長，演戲的過程中，演員車康潤也能夠一起成長，是非常寶貴的時光。」



《協商的技術》昨晚播出11集，今晚12集播出後將真正落幕，能否再創收視新高值得注意。香港觀眾可於黃Viu煲劇平台，香港時間23時30分同步韓國收看。

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