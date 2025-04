「你們是哆啦A夢嗎〜」粉絲花式應援驚喜一波波超感動 溫流回應粉絲敲碗「努力以SHINee完整體來台」

溫流(ONEW)個人首場台北演唱會《2025 ONEW CONCERT [ONEW THE LIVE : CONNECTION]》,4月5日在台北流行音樂中心開唱。一登場溫流穿著深灰色風衣式外套搭配同色長褲,一連演唱《Focus》《Shape of My Heart》等多首歌曲,雖然去年11月才剛訪台,今日仍吸引近4000粉絲到場同樂,溫流立刻以中文問候:「歡迎大家今天來看我,我是溫流」!

溫流表示自己曾經在台舉辦過見面會,也舉辦過Fan-Con的形式,今日則是以演唱會的形式與粉絲們見面,對於能夠來台與大家見面讓他相當感謝,自己也為了本次演出準備了很多內容,並且強調是Live演出,也帶來了整個Live Band,希望帶給大家現場演唱的魅力。

溫流更準備了許多貼心的小驚喜與粉絲互動,讓現場氣氛更加熱烈。當他演唱《少年》的時候,特別提著一籃紙飛機上台,一一向遠方射出紙飛機送給幸運粉絲,紙飛機上更寫滿溫流特別給台灣粉絲的留言,滿載對粉絲的感謝與祝福,這一舉動令全場粉絲感動不已。



當他演唱到一首與李珍雅合唱的歌曲《Starry Night》的時候,全場粉絲們更是大聲地與他合唱,讓溫流嚇了一大跳,因為舞台上打出來的是韓文歌詞字幕,大家不是韓文太好就是根本不須看歌詞,讓他在台上用中文大喊「真的好感動喔!太棒了!」他也表示從一登場的時候,滿場粉絲的喊叫聲早已穿透了他的耳機,讓他相當驚喜。溫流更在這次台北演唱會上全球首唱全新英文曲《MAD》,為台粉送上這獨一無二的禮物。

看到滿場的粉絲應援,讓溫流有點驚訝,發現大家花了很多時間準備,他也用相當可愛的表情回應「謝謝大家」,要下場換衣服之前,溫流更先跟粉絲們約定好「請大家用力喊安可」,不要讓他在後台換好衣服等著卻沒辦法出來唷!不過現場粉絲們相當給力,讓溫流再度開心跑上舞台,並且還跑到舞台下繞場一周,引發全場粉絲尖叫。



台粉們準備了多種不一樣的應援方式,讓溫流驚訝的問:「你們是哆啦A夢嗎?」每一次都讓他感動不已。如果把今晚大家一起合唱的幸福畫面再度拿出來回味,就不難感覺他與大家的心是相連的,也讓他不會感到孤單。呼應本次他的演唱會主題[CONNECTION],溫流表示已與大家產生了連結,就能夠一直繼續幸福下去,粉絲們大喊敲碗SHINee完整體,溫流表示也會努力與團員一起來台與大家見面!最後溫流親手提著滿籃的紫色小花束,灑向各方向送給場內的幸運粉絲們。

