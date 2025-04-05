韓國翻拍《高年級實習生》男主預定崔岷植，網友提名8位女主演人選、高票認定「她」最合適！

由美國影星勞勃·狄尼洛和安·海瑟薇主演的《高年級實習生》搞笑又療愈，是很多影迷心中不可多得的好片。 去年有消息稱華納韓國正在計劃翻拍，男主角看好影帝崔岷植，網友紛紛開始推薦女主角最佳人選！

據影視製作公司ANTHOLOGY STUDIOS透露，華納韓國一開始就選定崔岷植飾演原版中勞勃·狄尼洛擔任的銀髮實習生Ben，去年開始改編韓版劇本，完成後就會進行演員選角工作，導演則由《醉後的浪漫》《變身機長》金嫺潔擔任。



《高年級實習生》2015年上映，講述退休男士Ben應聘進入時裝公司當實習生，為公司創辦人Jules擔任秘書，憑藉紳士人品和豐富閱歷為公司和Jules帶來積極影響，甚至成為忘年交的故事，讓人笑中帶淚、感動至深。



原版裡由安·海瑟薇飾演的Jules是一位聰明且有領導力的創業者，同時也是一位面臨家庭危機的母親，展現了細膩豐富的情感變化。 網友們對於韓版女演員人選展開頭腦風暴，提出8位候選名單！第一位就是笑容甜美的申敏兒，曾在《海岸村恰恰恰》《因為不想吃虧》等多部劇集飾演上班族：



第二位是由偶像歌手成功轉型演員的秀智，曾主演《當你沉睡時》《安娜》等作品獲得好評：



第三位是「信看演」金高銀，從《孤單又燦爛的神-鬼怪》的高中生、《柔美的細胞小將》的上班族到《破墓》的巫師都能完美駕饄：



第四位是擁有強烈都市氛圍的韓孝周，在Disney+漫改劇《MOVING 異能》飾演的「非典型上班族」令人印象深刻：



第五位是實力派演員千玗嬉，在《雖然不是英雄》《有利的詐欺》中氣場十足：



第六位是金智媛，從《我的出走日記》小職員到《淚之女王》女霸總，無不令人眼前一亮：



第七位是徐智慧，曾出演《偶然遇見的你》《犯罪拼圖》《由零開始愛上你》等劇集：



第八位是李清娥，也是目前韓網呼聲最高的一位！



李清娥主演的職場劇不在少數，包括《VIP》《日與夜》《千元律師》等等，她擁有幹練強勢又溫和內斂的獨特氣質，尤其適合女上司類型的角色，飾演創業者想必也會很有說服力。





同時，李清娥身材修長比例優秀、還有六塊腹肌，對時裝的駕馭能力相當超群，飾演時裝公司女總裁再合適不過，令人相當期待。







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