(G)I-DLE Minnie為韓國火災捐1億後，又為家鄉泰國與緬甸地震災區捐出1億

緬甸與泰國28日發生嚴重大地震，韓國大勢女團(G)I-DLE成員Minnie身為泰國人，捐贈了一億韓元支援緬甸及泰國的災後緊急救助。

據《TV Daily》等韓媒報導，Minnie上月31日才向大韓紅十字會捐贈一億韓元，用於韓國正積極撲滅的史上最大野火火災，面對自家泰國與鄰國緬甸發生的大地震，她同樣捐出了一億韓元。而在更早前，2023年土耳其與敘利亞發生大地震，她也曾捐出2000萬韓元。

Minnie表示自己在聽到泰國和緬甸人們因地震受苦的消息後「非常痛心」，她還說：「特別泰國是我的故鄉，所以心情更加沉重。想盡一點力量所以捐款，希望災區能盡快恢復、災民能回歸安全的日常生活。」



大韓紅十字會會長金哲洙表示：「Minnie的溫暖之心將帶給受災戶巨大的力量。」且承諾款項會迅速且透明地用在需要之處，即緬甸及泰國災後緊急救助上，具體計畫是用於災民的糧食、醫療用品及臨時住所等等。

▼Minnie稍早發布多張在泰國活動的照片，泰語寫下「希望大家都度過愉快的一個月:)」，不少緬甸網友藉此篇文感謝Minnie隊地震的關懷



韓星除了Minnie之外，任時完也針對緬甸受災區兒童，向聯合國兒童基金會捐贈三千萬韓元。



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