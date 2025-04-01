Super Junior自家的灶跤大戰還在持續！「小王子」厲旭受邀臺南全中運開幕典禮

Super Junior與MAMAMOO等韓團自去年以來，不斷被討論積極來臺灣，宛如把臺灣當自家灶跤（廚房），這些團體還分個人、小分隊模式來台，隊內宛如也在競爭，最新消息厲旭受邀臺南全中運！

今（1）日臺南市政府宣布全中運（全國中等學校運動會）4月19日開幕典禮表演嘉賓，包括「小王子」Super Junior厲旭、盧廣仲、日本爆紅偶像女團CUTIE STREET、在韓國與臺灣都出道的女團GENBLUE幻藍小熊，以及臺灣樂壇大眾都很熟悉的盧廣仲與玖壹壹。



看到厲旭名列表演名單，臺灣ELF都笑說厲旭看來也要積極參與Super Junior隊內灶咖大戰了，且剛好4月19日小分隊D&E（東海、銀赫）及L.S.S.（厲旭、神童、始源）會參與高雄舉行的第20屆KKBOX風雲榜演唱會，可以一同飛來臺灣南部也可以一起飛離，期間還可以一起享用始源‎來台必吃的鼎王(?)。



臺南市是睽違22年再度舉辦全國中等學校運動會，時間就在4月19日至24日展開。市府表示開幕典禮會以「榮耀派對」為主題，是首次採用大型演唱會規格，也將融合臺南歷史與棒球元素，國歌領唱特別邀請華南金控盃少棒錦標賽臺南市培訓代表隊選手領唱。

▼臺南市今舉行賽前記者會，GENBLUE幻藍小熊出席表演



開幕典禮將於19日下午17:20開始，民眾入場採「線上索票方式」，索票詳情可見https://www.accupass.com/event/2503060849151125035417。

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