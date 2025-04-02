「長壽男團＋1」EXO迎來13週年，將在8日晚8直播與粉絲互動！遺憾將有四人缺席

SM旗下人氣男團EXO迎來出道13週年，展現依舊不變對粉絲們的熱愛。

1日，SM娛樂在EXO官方粉絲社群Weverse頻道上發佈了「EXO : 13IRTHDAY HOME PARTY」（EXO：13週年生日家庭派對）的消息。EXO將於4月8日晚上8點，透過YouTube、Weverse和TikTok的官方頻道進行「EXO : 13IRTHDAY HOME PARTY」直播，以紀念他們的出道13週年。



參與成員包括目前隸屬於SM娛樂的Suho、燦烈、Kai，以及已轉至Company Soosoo的D.O.（都敬秀）。不過，正在服兵役的世勳，以及隸屬於ONE HUNDRED的CHEN、伯賢、Xiumin則無法參與。

本次「EXO : 13IRTHDAY HOME PARTY」將帶來各種有趣內容，如粉絲們期待的可愛挑戰、EXO最不適合的挑戰、家庭派對美食推薦...等，並且還會向粉絲徵集相關調查問卷，盡全力回答粉絲們好奇的問題，以增加直播的互動性。

（原報導：https://tvdaily.co.kr/read.php3?aid=17435009281746260010）

另外，去年六月產生的衝突中，SM正式起訴CBX：支付10%銷售額是讓CBX獨立活動的前提條件，希望三人履約！韓網罕見支持SM。



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