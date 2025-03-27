河正宇因病缺席自導自演電影作品《Lobby》宣傳活動！限動公開「時隔3天的第一餐」

由河正宇擔任導演、編劇並參與演出的新電影作品《Lobby》，今日有一場公開活動，不過卻不見導演河正宇的身影，原來他日前因急性闌尾炎而緊急入院接受手術，經醫師評估後仍缺席今日的活動現場。

電影《Lobby》描述一個只懂得研究的新創企業公司代表昌旭（河正宇飾）為了爭取金額高達4兆韓元的國策事業，展開了他的「高爾夫遊說」旅程。本片在25日舉辦試映會，自編自導自演的河正宇卻在行程移動中因腹痛緊急送醫，因為急性闌尾炎而緊急開刀的他，在醫師指示下也只好缺席今日的活動，不過他也在SNS發出限時動態報平安，發表了3日來的第一餐清淡食物。28日原定的採訪活動，河正宇也被迫取消。



以擔任導演及主演的河正宇為首，包含了金義盛、崔始源、李東輝、朴秉恩、薑末今、車珠英、朴海秀、郭善英等等大家熟悉的演員們共同演出，夢幻般的合作加上搞笑的台詞，為這部作品增添不少趣味，也是今年上半年話題最高的作品，就連宣傳活動都邀請了搞笑女星李秀智擔任主持人。據說電影《Lobby》在預售票一開賣就全數售罄，創下電影史上驚人的紀錄。



演員金義盛在今日活動上為河正宇發聲說明，說河正宇臨時因手術入院了，想向大家說對不起，另外也說到他的狀況並不嚴重。薑末今也說自己會努力彌補導演這幾日的空缺，期待他幾日後的回歸。



李秀智更覺得自己看完電影《Lobby》的想法是，被所有演技派演員們吸引，感覺自己也像他們一樣身處在球場上，接下來則由今日出席的演員們來與觀眾們進行互動，發揮自己「遊說」的功力，讓觀眾們上台一起同樂。不僅如此，演員們也分享了許多拍攝《Lobby》時的幕後故事，對於觀眾們的臨時提問，演員們也據實以告侃侃而談。



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