吸血親哥才被關！朴修弘大嫂惡意造謠「私生活混亂」遭求刑10個月，二審道歉求輕判：想當不丟臉的媽

南韓知名藝人朴修弘被親生哥哥當成搖錢樹、慘遭全家吸血的家醜案再有新進展！除了貪污公款的親哥日前已遭判刑入獄之外，當初在背後推波助瀾、惡意散布私生活謠言的大嫂李某，昨日也在二審上訴法庭上遲來地向朴修弘夫婦低頭致歉，並請求法官從輕量刑。

昨（25）日，首爾西部地方法院刑事上訴1庭審理的「違反資訊通信網法（名譽毀損）」二審結審公判中，檢方要求法官駁回被告人的上訴，並維持原審求刑——有期徒刑 10 個月。

回顧整起荒謬案情，大嫂李某先前在通訊軟體 KakaoTalk 的多人群組中，公然散布「朴修弘在進行演藝活動期間曾與女性同居」等涉及私生活的虛假訊息，試圖營造朴修弘私生活不檢點的形象，涉嫌毀損朴修弘的名譽而遭到起訴。

李某律師曾主張，大嫂曾在朴修弘家多次目擊女性用品，因此有足夠理由相信朴修弘正與女性同居，辯稱這些言論並非在明知是假話的情況下故意捏造、構陷。律師更強調，當初朴修弘透過媒體將家族財產糾紛公諸於世後，大嫂做出的「防禦性回應」，絕非刻意誹謗。



然而，一審法庭對此並不買帳，法官痛斥大嫂：「犯罪動機是為了在自己與丈夫的法律糾紛中營造有利的輿論，惡意誹謗被害人（朴修弘）。」當時判處其罰金 1200 萬韓元，但大嫂不服提出抗訴。

在昨日二審最後的法庭陳述中，李某終於向朴修弘及其妻子金多藝表達歉意，並懇求法官從輕量刑：「雖然只是我和朋友們極其私底下的對話，但因此對朴修弘先生和金多藝女士造成傷害，我深感抱歉。當時我覺得自己的所作所為是對的，但如今回頭看，才驚覺是多麼的輕率與愚蠢。我在深刻反省，保證絕不再犯。我想成為一個不讓孩子們感到丟臉的媽媽。」二審宣判將於 7 月 23 日在首爾西部地方法院揭曉。

此外，本案延伸的另一樁龐大官司也已塵埃落定。朴修弘的親哥哥朴某，因涉嫌非法貪污演藝經紀公司數十億公款及同胞弟弟朴修弘的巨額演藝酬勞，已於今年2月遭最高法院判處有期徒刑 3 年 6 個月實刑定讞。

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