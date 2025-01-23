崔振赫肢障大變身挑戰柾國舞！印尼FM膝蓋抽水才上場，憶過往本來要當歌手卻陷騙局

《我家的熊孩子》去年底到今年初播出了一系列崔振赫亞洲巡迴Fan Meeting（粉絲見面會）相關內容，包括練歌、練舞，還有真正上場的模樣。

*先前報導回顧：‎〈崔振赫見面會幕後花絮！超天才把衣櫃改造一人KTV，媽媽氣到叫夢實咬他XD〉‎

《我家的熊孩子》特地遠赴印尼跟拍欲舉行FM的崔振赫，雖然崔振赫私下觀光時仍表現各種傻瓜模樣，但舞台上可是大變身，本來就會唱歌的他，加上獨有氣場及穩健台風，就像一般歌手。令人緊張的柾國〈Standing Next to You〉跳舞環節他也克服了！完全不像當初向名舞者Aiki學習的那樣「肢體障礙」！



崔振赫媽媽首次觀賞崔振赫的表演，難得可聽見她不斷誇讚崔振赫做得很好，欣慰的模樣都寫在臉上，甚至可看見她眼眶泛淚，事後也說明崔振赫是在膝蓋抽了積水後才上台的。見面會尾聲崔振赫有感而發落淚，媽媽跟著哭了，崔振赫說：「媽媽總對我說，喜歡一個陌生的國外演員不是件容易的事，你要好好對待他們，所以我不會忘記你們的這份心意，我以後這輩子會努力成為一個好演員。」崔振赫在大合照環節特地找媽媽上台一同合影，畫面相當溫馨。



後續母子倆持續留在印尼觀光，用餐時聊起昨晚FM，媽媽表示很抱歉一開始還說崔振赫是「亂舞」觸霉頭，結果跳得還不錯，媽媽想到那麼多粉絲支持著崔振赫又哭了。媽媽還憶起崔振赫最早是要組三重唱組合，她為了讓崔振赫在首爾租房子賣了老家，結果說要培養崔振赫的人獅子大開口，什麼訓練費都要崔振赫自己出，完全是遇到詐騙，全家日子過得很辛苦。



這段過往崔振赫從沒提過，不過去年他曾在《認識的哥哥》說過李常敏本來找上他、想把他打造成三重唱組合，最後不了了之，李常敏解釋：「那時候覺得他唱得好還長得帥，要是被我毀掉人生怎麼辦？」崔振赫後來還邀李常敏替自己的粉絲寫歌，但也被婉拒了，最後誕生的歌曲應是此次巡迴所唱、已發行的〈想跑過去抱住你〉，找來知名歌手林韓星製作。



照時間推論，崔振赫高中畢業就到首爾邊打工邊尋求機會，約是2004年，李常敏2005年就宣告破產欠下大筆債務，當時崔振赫沒能在李常敏旗下以歌手出道可能是此變故所致，至於崔振赫是被誰騙出道機會又騙錢就不得而知了，幸好2006年他便從KBS《生存明星秀》脫穎而出，當年就以演員出道，多年後還清了家裡債務。

▼相關影片，並完整聽聽〈想跑過去抱住你〉吧！



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