BTS柾國、IVE張員瑛15歲出道成擋箭牌？《UNDER15》遭女性團體抵制！還謊稱「已過審查」被官方狠打臉
廣告

BTS柾國、IVE張員瑛15歲出道成擋箭牌？《UNDER15》遭女性團體抵制！還謊稱「已過審查」被官方狠打臉

明星   2025年3月27日   星期四09:53   Tracy  

（圖源：MBN《UNDER 15》、CreaStudio代表/TV DAILY）

韓國娛樂產業近期因一檔名為《UNDER 15》的女團選秀節目陷入輿論風暴。 該節目以「全球招募15歲以下K-POP神童」為噱頭，從70個國家海選出59名2009年後出生的少女，年齡最小參賽者僅9歲。 節目原定本月31日首播，卻因宣傳照設計與參賽者低齡化問題，引發倫理爭議。

年齡爭議與女性團體抗議

25日上午，韓國女性之黨在MBN電視臺前召開記者會，痛批節目「將女童性商品化」，並要求立即停播《UNDER 15》。 發言人強調：「未成年人不應被暴露於惡意留言、性騷擾及誘騙犯罪等風險中，娛樂產業對女性的剝削必須終結！」此前，節目宣傳照因在參賽者照片旁附條碼圖像，遭輿論質疑將少女「物化為商品」。

製作方緊急滅火 說法自相矛盾

同日下午，製作方CreaStudio召開記者會回應爭議。 針對「為何設定15歲以下參賽門檻」，節目組坦承「年齡限制考量欠周」，但辯稱「現今偶像出道年齡已與10年前不同」，並舉例防彈少年團柾國與IVE張員瑛皆15歲出道。 而條碼設計則解釋為「學生證概念」，因現代學生證多含條碼與出生日期，但為保護隱私僅標註年齡。 製作組表示「無意傳達性商品化意涵」，並已刪除相關宣傳照。

CreaStudio代表徐惠珍更聲稱，節目已通過韓國廣播通信委員會與廣播通信審議委員會審查，強調「嚴格遵守未成年每週35小時工作限制」並「保障參賽者受教育權」，服裝造型亦「經監護人同意」。
（圖源：製片公司CreaStudio/TV DAILY）

官方打臉：未收到完整內容 譴責虛假陳述

然而，KCC隨後發布聲明駁斥製作方說法，指出「《UNDER 15》從未提交完整版供審查」，並強烈抗議CreaStudio「散佈不實信息」。 面對官方證據，製作方改口致歉，稱「未能明確區分審議程序細節」。 此舉令公眾質疑其誠信，網絡輿論痛批：「連審查流程都說謊，如何相信他們能保護孩子？」
（圖源：MBN《UNDER 15》）

社會反思

偶像低齡化紅線何在？ 此次爭議再度點燃韓國社會對偶像產業倫理規範的討論。 儘管製作方強調「參賽者自願參與」，但兒童權益團體指出，未成年人在高壓訓練與曝光下面臨身心風險，且條碼設計潛移默化強化的「商品」標籤，恐加劇社會對少女的物化認知。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » BTS柾國、IVE張員瑛15歲出道成擋箭牌？《UNDER15》遭女性團體抵制！還謊稱「已過審查」被官方狠打臉
© 2025 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手