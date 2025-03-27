朴敘俊2025年浪漫回歸！《等待京道》搭檔元志安！初戀重逢，生活一團糟

朴敘俊以最擅長的浪漫劇回歸，將與元志安上演情侶對手戲。

日前，jtbc公開了新劇《等待京道》（暫譯，編劇：劉英雅，導演：林賢旭）的主演陣容。 朴敘俊、元志安、李伊、李周英（李珠煐）、姜基棟和趙敏國等人確定出演。《等待京道》是一部再會類浪漫喜劇題材劇，講述20多歲的初戀情人在多年後重逢——一方成為報導緋聞的記者，另一方則成為緋聞主角的妻子，兩人因醜聞再度交錯的人生故事。由執導過J《歡迎來到王之國》的林賢旭掌鏡，劇本則由電影《82年生的金智英》編劇劉英雅執筆。

朴敘俊將飾演《東雲日報》娛樂部記者「李京道」，他因報導一起婚外情醜聞，意外與初戀「徐智雨」重逢，平凡的日常生活因此變得一團糟。



元志安則飾演時裝品牌「Jarim Apparel」的二女兒「徐智雨」。 她因李京道報導了現任丈夫的出軌醜聞而離婚。 在人生最糟糕的時刻，與前任情人重逢，展開一段無法預測的浪漫愛情。



李伊將飾演徐智雨的姐姐「徐智妍」。 與惹麻煩的妹妹不同，她是「Jarim Apparel」的CEO，性格冷靜且知性，同時也是個愛護妹妹的姐姐。李周英則飾演李京道與徐智雨的大學戲劇社好友「朴世英」。 她是社團的精神支柱，現為美術學院院長，支持著丈夫「崔宇植」追逐夢想。姜基棟將在劇中化身為「崔宇植」一角。 雖然一無所有，但充滿渴望與浪漫。 他深愛著妻子「朴世英」，過著比戲劇更戲劇化的日常生活。趙敏國則飾演經營二手車買賣的「李正民」，因業務需要經常奔波於全國各地，性格開朗幽默，活潑大方。 他還促成了大學戲劇社成員們的重逢。



劇方相關人士表示：「戲劇社『支離滅裂』成員之間真摯的友情將是本劇的一大看點。 每位角色都將展現出不同的個性與故事，為觀眾帶來悸動、共鳴與慰藉等多樣情感。」

此外，《等待京道》計劃於2025年下半年播出，備受期待。

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