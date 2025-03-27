BTS柾国、IVE张员瑛15岁出道成挡箭牌？《UNDER15》遭女性团体抵制！还谎称「已过审查」被官方狠打脸

韩国娱乐产业近期因一档名为《UNDER 15》的女团选秀节目陷入舆论风暴。 该节目以「全球招募15岁以下K-POP神童」为噱头，从70个国家海选出59名2009年后出生的少女，年龄最小参赛者仅9岁。 节目原定本月31日首播，却因宣传照设计与参赛者低龄化问题，引发伦理争议。

年龄争议与女性团体抗议

25日上午，韩国女性之党在MBN电视台前召开记者会，痛批节目「将女童性商品化」，并要求立即停播《UNDER 15》。 发言人强调：「未成年人不应被暴露於恶意留言、性骚扰及诱骗犯罪等风险中，娱乐产业对女性的剥削必须终结！」此前，节目宣传照因在参赛者照片旁附条码图像，遭舆论质疑将少女「物化为商品」。



8세 여아에 바코드 붙여 홍보하는 오디션 예능, 절대 용납할 수 없습니다.



오늘 여성의당은 MBN 앞에서 언더피프틴 폐지와 여성 착취와 폭력으로 점철된 엔터테인먼트 산업 규제를 촉구했습니다.



여성의당 기자회견 이후, 제작사는 보고회를 통해 '언더피프틴 프로그램에 도움을 준 마스터와… pic.twitter.com/9c6EGwJRgm — 여성의당 (@womensparty2020) March 25, 2025

制作方紧急灭火 说法自相矛盾

同日下午，制作方CreaStudio召开记者会回应争议。 针对「为何设定15岁以下参赛门槛」，节目组坦承「年龄限制考量欠周」，但辩称「现今偶像出道年龄已与10年前不同」，并举例防弹少年团柾国与IVE张员瑛皆15岁出道。 而条码设计则解释为「学生证概念」，因现代学生证多含条码与出生日期，但为保护隐私仅标注年龄。 制作组表示「无意传达性商品化意涵」，并已删除相关宣传照。

CreaStudio代表徐惠珍更声称，节目已通过韩国广播通信委员会与广播通信审议委员会审查，强调「严格遵守未成年每周35小时工作限制」并「保障参赛者受教育权」，服装造型亦「经监护人同意」。



官方打脸：未收到完整内容 谴责虚假陈述

然而，KCC随后发布声明驳斥制作方说法，指出「《UNDER 15》从未提交完整版供审查」，并强烈抗议CreaStudio「散布不实信息」。 面对官方证据，制作方改口致歉，称「未能明确区分审议程序细节」。 此举令公众质疑其诚信，网络舆论痛批：「连审查流程都说谎，如何相信他们能保护孩子？」



社会反思

偶像低龄化红线何在？ 此次争议再度点燃韩国社会对偶像产业伦理规范的讨论。 尽管制作方强调「参赛者自愿参与」，但儿童权益团体指出，未成年人在高压训练与曝光下面临身心风险，且条码设计潜移默化强化的「商品」标签，恐加剧社会对少女的物化认知。

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