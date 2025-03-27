【韓網熱門】Gold Medalist前職員現身：金賽綸所謂的「無償工作」是徹頭徹尾的謊言

已故演員金賽綸生前在所屬公司Gold Medalist無償從事視覺指導等工作的主張遭到否認，前Gold Medalist員工稱此說法是「徹頭徹尾的謊言」。

前Gold Medalist員工A某於22日通過SNS表示：「Gold Medalist旗下練習生、新人以及所有演員的視覺指導都是我的工作。 我從Gold Medalist創立初期、連LOGO都還沒有的時候就開始擔任創意總監，負責公司品牌設計與視覺指導。 目前NAVER上的金賽綸個人檔案照片也是由我負責指導的。 我在Gold Medalist工作了5年，如今卻有人完全否認我所做的一切，因此我決定發文澄清。 她所謂的在公司初期參與視覺指導並無償工作，完全是徹頭徹尾的謊言。」



A某還介紹了自己的主要經歷。 根據他的說法，他曾負責2018年平昌冬奧會開閉幕式的投影映射影片製作，並於2019年11月加入Gold Medalist工作，直至去年12月離職。

韓國網友評論：（以下觀點翻譯自韓網）

1. 哈哈哈哈哈，徹頭徹尾，他的語氣太搞笑了

2. 為什麼要這樣說，從一開始金賽綸就說是幫忙做這些工作，她又沒說是她一個人做這些

3. 轉移焦點真的太扯了吧！你做的那些工作本來就是你的分內之事，沒有人認為金賽綸一個人包辦了公司所有事務。 所以，金秀賢當時和未成年時期的她交往了嗎？ 還是沒有？

4. 經紀公司做的這些事情讓人疲憊

5. 輿論遊戲太骯髒了

6. 感覺真的像是把周圍所有能說金賽綸壞話的人都拼命挖出來了。 但本質其實很清楚，就像遺屬所說的那樣，從頭到尾只是在要求你為和未成年人談戀愛道歉，結果你卻只顧著敲邊鼓、轉移焦點。

7. 只會讓我覺得女生更可憐了

8. 她從來沒說過其他職員不做事喔

9. 別在欺負亡者了

10. 前員工為什麼對根本沒發生過的事這麼激動，還把自己的經歷一條條列出來，硬是把已故的人說成騙子？ 這也太明顯了吧，然後呢？ 想怎樣？ 拜託，希望今天的記者會能把一切結束，真的受夠了，大家看著都膩了。 還分成三個小組來應對，怎樣怎樣的，乾脆先對戀童罪嫌疑做個解釋吧。 結果呢？ 找來所謂的「死者身邊的人」，卻不敢站到前面，只會躲在背後抹黑、侮辱已故的人，真是噁心又下流

11. 你越這麼說，我越覺得奇怪

12. 轉移焦點、模糊本質，把所有手段全都用上了啊

13. 有什麼了不起的，還敢說什麼「徹頭徹尾的謊言」，真是變著法子拿死者來做文章

14. 所以難道金賽綸要像普通職員一樣工作嗎？

15. 公司要累死了

16. 哪家公司是一個人做全部工作的？

17. 因為死者不會說話，活著的人就把她變成說謊精，太狠毒了

18. 除了你自己，沒有人這麼想過... 大眾裡大部份都是上班族，誰會這麼認為？你以為自己是一個人在上班嗎

19. 那家公司是無人經營的鬼公司嗎？ 居然說一個人包辦了所有工作，哈哈哈哈！

20. 哈哈哈，每次新聞報導出來，關於和未成年人交往的部份總是巧妙地被迴避掉呢

原文：https://theqoo.net/square/3667392376

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