不愧是世界豆！法國羅浮宮官方SNS竟為防彈少年團J-HOPE新曲做宣傳！經紀公司：是他們主動聯繫的

防彈少年團（BTS）成員J-Hope再次展現了其全球影響力，與法國巴黎的羅浮宮（盧浮宮）博物館合作。

巴黎羅浮宮官方SNS於25日（韓國時間）發佈了J-Hope的影片，他在其中提及了自己的新曲《MONA LISA》，並表示：「她給了我靈感。 J-Hope還演唱了《MONA LISA》的部份段落，畫面隨著音樂變換，出現了掛在博物館內的達文西名作《蒙娜麗莎》。 鏡頭特寫了畫作的細節，與歌詞相互呼應。羅浮宮與大英博物館、梵蒂岡博物館並列為世界三大博物館，也是全球規模最大且參觀人數最多的美術館之一。



據J-Hope的經紀公司透露，此次合作是由羅浮宮博物館主動提出，館方對J-Hope以《蒙娜麗莎》為主題的概念照片產生興趣，並正式提議進行影像拍攝。

J-Hope於21日發行了新曲《MONA LISA》。 這首歌以詼諧的方式描寫了被充滿魅力的對象所吸引的情景，靈感正是來自羅浮宮館藏的《蒙娜麗莎》。MV和舞蹈表演更增添了觀賞樂趣。 J-Hope在表演中融入了觀賞名畫或拍照的姿勢，還模仿畫家握鉛筆作畫的手勢，充滿創意。該曲目前在全球音樂榜單上表現亮眼。 截至24日，已在74個國家/地區的iTunes「Top Songs」榜單奪冠，並連續5天位居「全球iTunes歌曲榜」首位。



此外，J-Hope將繼續進行他的世界巡演《HOPE ON THE STREET》。 他將於27日至28日前往美國聖安東尼奧，與全球粉絲見面。

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