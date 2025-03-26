《Good Day》停播一週後公開新預告：仍不見金秀賢身影

由G-Dragon主導的音樂綜藝節目《Good Day》在停播一週後，預告了即將播出的「總會特輯」內容，但金秀賢的身影最終依然未能出現。

25日公開的YouTube頻道「TEO」上的《Good Day》預告片中，G-Dragon與曹世鎬、黃晸珉、黃光熙、洪真京、AIKI、Defconn等成員齊聚總會現場，營造出愉快的氛圍。 曹世鎬問候黃晸珉：「好久不見！」。



當天的亮點是G-Dragon準備的珍藏品拍賣。 洪真京在激烈競拍後遺憾地喊道：「還沒結束呢！」，而偶像團體aespa的登場更為節目增添了活力。 G-Dragon還為後輩們獻上舞蹈表演，但因反應平平，他幽默地說：「我錯了！」，引發笑聲。



然而，最引人關注的卻是金秀賢的缺席。 此前的節目中，金秀賢曾短暫以遠景鏡頭露面，但幾乎沒有台詞，存在感甚低。 而在此次預告片中，他的身影依然消失無蹤。



近期，金秀賢因與已故演員金賽綸的爭議爭議而受到關注，節目也因此停播一週。 對此MBC方面解釋稱是為了「節目重整」，但外界推測實際上可能是為了進行剪輯處理。

部份觀眾猜測，製作組可能因爭議而大幅刪減或完全剪掉了金秀賢的畫面。 粉絲們紛紛表示惋惜，留言稱：「好不容易上節目，卻只剩下遠景畫面」、「剪輯組辛苦了」。

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