BLACKPINK Jennie美國SOLO演出引巨大爭議：舞台上落淚的真正原因其實是....破格服裝反應兩極

3月6日-7日（美國當地時間），女團BLACKPINK成員在美國LA舉辦了個人演演唱會，沒想到破格的舞台造型掀起熱議，同時她在演唱《TWIN》時淚奔，這一瞬間被現場粉絲拍攝並迅速在網路上傳播。

Jennie曾在Apple Music電台節目《The Zane Lowe Show》對《TWIN》這首歌「本身就是一個真實的故事」、「像是一封寫給某人的信」的解讀表示「你看穿了一切」。



從《TWIN》的歌詞來看，整首歌像是一封信，「雖然像是在寫信，但其實這是一首歌。 我們已經認識10年了，那時年少無知，但卻單純美好。 朋友啊，你能理解我嗎？」、「你就不能再忍耐我一下嗎？ 我們已經一起走過了10年。 年少輕狂又愚蠢，但依舊單純，朋友啊」、「你是怎麼想的？ 我曾責怪是因為時間不對，但其實並不是時間的問題。 我們一次次碰撞爭吵，最終只能分開」、「我仍將你的名字銘刻在心。 即使我們失去了彼此，我依然希望你能繼續閃耀」、「等到我們年長后，一切都會和解並回歸正軌，朋友啊，雙生子啊」、「你和我雖然漸行漸遠，但我們依然是雙生子，就像天上白雲一般」。 Jennie在演唱時似乎沉浸在回憶之中，彷彿與認識了許久的好友漸行漸遠，甚至一度哽咽。



the lyrics in ‘twin’ i just wanna give jennie the biggest hug pic.twitter.com/01vBdzs8cC — jennie loops (@jnkloops) March 7, 2025

此外，她在演唱《Filter》時，隨著表演脫掉部份服裝，引發了極大的關注和爭議。 由於該服裝在胸部位置開口較深，一直到腹部以下，並且沒有胸墊，加上下半身薄如蟬翼的緊身褲，成為Jennie至今為止最具突破性的舞台造型，引發了廣泛的討論。



有歌迷解析《Filter》本身就傳達了一種「拋開偽裝，愛真實自我」的資訊。 歌詞中「當我毫無掩飾地卸下所有偽裝時......」恰好與脫衣的舞台動作相吻合。 她脫掉外套和墨鏡，歌詞繼續「當我放下一切后才明白，簡單才是最美的/ 來吧，評判我吧，我不會動搖/ 當我脫下所有偽裝，毫無掩飾地展現真實的自己」。



a jennie ficando “sem roupas” pra cantar a parte de filter que diz “quando eu tiro tudo, eu sei que me amo mais… sem filtro” ABSOLUTE CINEMA. pic.twitter.com/241iMraZKj — like júlia ruby jane ˚୨୧⋆ (@jeonjnnk) March 7, 2025

這一表演忠實於歌曲的表達，卻也引發了大量惡意評論，被指責「太過情色」。 不過也有不少粉絲和網友力挺，留言稱：「服裝也是舞台演出的一個部份」、「太酷了」、「服裝只是傳達資訊的工具之一」、「Jennie做自己，太帥了」、「這才是真正的藝術家」、「只覺得很酷而已」、「Jennie又不是在韓國舞台這樣，別只關注裸露，應該以表演藝術的角度去看待」等等。

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