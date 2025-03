BLACKPINK Jennie美國SOLO演出引巨大爭議：舞台上落淚的真正原因其實是....破格服裝反應兩極

3月6日-7日(美國當地時間),女團BLACKPINK成員在美國LA舉辦了個人演演唱會,沒想到破格的舞台造型掀起熱議,同時她在演唱《TWIN》時淚奔,這一瞬間被現場粉絲拍攝並迅速在網路上傳播。

Jennie曾在Apple Music電台節目《The Zane Lowe Show》對《TWIN》這首歌「本身就是一個真實的故事」、「像是一封寫給某人的信」的解讀表示「你看穿了一切」。



從《TWIN》的歌詞來看,整首歌像是一封信,「雖然像是在寫信,但其實這是一首歌。 我們已經認識10年了,那時年少無知,但卻單純美好。 朋友啊,你能理解我嗎?」、「你就不能再忍耐我一下嗎? 我們已經一起走過了10年。 年少輕狂又愚蠢,但依舊單純,朋友啊」、「你是怎麼想的? 我曾責怪是因為時間不對,但其實並不是時間的問題。 我們一次次碰撞爭吵,最終只能分開」、「我仍將你的名字銘刻在心。 即使我們失去了彼此,我依然希望你能繼續閃耀」、「等到我們年長后,一切都會和解並回歸正軌,朋友啊,雙生子啊」、「你和我雖然漸行漸遠,但我們依然是雙生子,就像天上白雲一般」。 Jennie在演唱時似乎沉浸在回憶之中,彷彿與認識了許久的好友漸行漸遠,甚至一度哽咽。



the lyrics in ‘twin’ i just wanna give jennie the biggest hug pic.twitter.com/01vBdzs8cC