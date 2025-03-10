BLACKPINK Jennie美国SOLO演出引巨大争议：舞台上落泪的真正原因其实是....破格服装反应两极

3月6日-7日（美国当地时间），女团BLACKPINK成员在美国LA举办了个人演演唱会，没想到破格的舞台造型掀起热议，同时她在演唱《TWIN》时泪奔，这一瞬间被现场粉丝拍摄并迅速在网路上传播。

Jennie曾在Apple Music电台节目《The Zane Lowe Show》对《TWIN》这首歌「本身就是一个真实的故事」、「像是一封写给某人的信」的解读表示「你看穿了一切」。



从《TWIN》的歌词来看，整首歌像是一封信，「虽然像是在写信，但其实这是一首歌。 我们已经认识10年了，那时年少无知，但却单纯美好。 朋友啊，你能理解我吗？」、「你就不能再忍耐我一下吗？ 我们已经一起走过了10年。 年少轻狂又愚蠢，但依旧单纯，朋友啊」、「你是怎么想的？ 我曾责怪是因为时间不对，但其实并不是时间的问题。 我们一次次碰撞争吵，最终只能分开」、「我仍将你的名字铭刻在心。 即使我们失去了彼此，我依然希望你能继续闪耀」、「等到我们年长后，一切都会和解并回归正轨，朋友啊，双生子啊」、「你和我虽然渐行渐远，但我们依然是双生子，就像天上白云一般」。 Jennie在演唱时似乎沉浸在回忆之中，彷佛与认识了许久的好友渐行渐远，甚至一度哽咽。



the lyrics in ‘twin’ i just wanna give jennie the biggest hug pic.twitter.com/01vBdzs8cC — jennie loops (@jnkloops) March 7, 2025

此外，她在演唱《Filter》时，随著表演脱掉部份服装，引发了极大的关注和争议。 由於该服装在胸部位置开口较深，一直到腹部以下，并且没有胸垫，加上下半身薄如蝉翼的紧身裤，成为Jennie至今为止最具突破性的舞台造型，引发了广泛的讨论。



有歌迷解析《Filter》本身就传达了一种「抛开伪装，爱真实自我」的资讯。 歌词中「当我毫无掩饰地卸下所有伪装时......」恰好与脱衣的舞台动作相吻合。 她脱掉外套和墨镜，歌词继续「当我放下一切后才明白，简单才是最美的/ 来吧，评判我吧，我不会动摇/ 当我脱下所有伪装，毫无掩饰地展现真实的自己」。



a jennie ficando “sem roupas” pra cantar a parte de filter que diz “quando eu tiro tudo, eu sei que me amo mais… sem filtro” ABSOLUTE CINEMA. pic.twitter.com/241iMraZKj — like júlia ruby jane ˚୨୧⋆ (@jeonjnnk) March 7, 2025

这一表演忠实於歌曲的表达，却也引发了大量恶意评论，被指责「太过情色」。 不过也有不少粉丝和网友力挺，留言称：「服装也是舞台演出的一个部份」、「太酷了」、「服装只是传达资讯的工具之一」、「Jennie做自己，太帅了」、「这才是真正的艺术家」、「只觉得很酷而已」、「Jennie又不是在韩国舞台这样，别只关注裸露，应该以表演艺术的角度去看待」等等。

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