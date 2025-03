BLACKPINK Jennie美国SOLO演出引巨大争议：舞台上落泪的真正原因其实是....破格服装反应两极

3月6日-7日(美国当地时间),女团BLACKPINK成员在美国LA举办了个人演演唱会,没想到破格的舞台造型掀起热议,同时她在演唱《TWIN》时泪奔,这一瞬间被现场粉丝拍摄并迅速在网路上传播。

Jennie曾在Apple Music电台节目《The Zane Lowe Show》对《TWIN》这首歌「本身就是一个真实的故事」、「像是一封写给某人的信」的解读表示「你看穿了一切」。



从《TWIN》的歌词来看,整首歌像是一封信,「虽然像是在写信,但其实这是一首歌。 我们已经认识10年了,那时年少无知,但却单纯美好。 朋友啊,你能理解我吗?」、「你就不能再忍耐我一下吗? 我们已经一起走过了10年。 年少轻狂又愚蠢,但依旧单纯,朋友啊」、「你是怎么想的? 我曾责怪是因为时间不对,但其实并不是时间的问题。 我们一次次碰撞争吵,最终只能分开」、「我仍将你的名字铭刻在心。 即使我们失去了彼此,我依然希望你能继续闪耀」、「等到我们年长后,一切都会和解并回归正轨,朋友啊,双生子啊」、「你和我虽然渐行渐远,但我们依然是双生子,就像天上白云一般」。 Jennie在演唱时似乎沉浸在回忆之中,彷佛与认识了许久的好友渐行渐远,甚至一度哽咽。



