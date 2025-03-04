曾欠李昇基音源收入又涉嫌各種罪名，Hook前代表權真英捲土重來，朴敏英成首個藝人

2022年爆出積欠李昇基音樂版權費用，後續還有其他官司纏身的「Hook娛樂」前代表權真英（권진영），確定捲土重來開設新經紀公司「Darm娛樂」（暫譯），首個藝人也是曾待過Hook娛樂的朴敏英。

權真英本是Hook娛樂創辦者兼代表，2022年11月爆出隱瞞合作18年的旗下藝人李昇基「音源有收入」，讓李昇基一直以來以為自己發行歌曲都是賠錢、從未賺錢，事情鬧得沸沸揚揚，權真英等人涉嫌違反特定經濟犯罪加重處罰等相關法律（業務上貪污、詐騙）遭起訴，Hook娛樂後來支付李昇基超過50億韓元欠款，李昇基全數捐出。李昇基的遭遇更促成了‎「李昇基法」誕生，演藝公司必須向藝人公開會計帳目及報酬明細。（*李昇基與Hook娛樂糾紛快速回顧可點此）



李昇基和Hook娛樂的糾紛被爆出後，《Dispatch》（D社）也曾爆料Hook娛樂恐在藝人的廣告費用上也帳目不清，包括李昇基在內，尹汝貞、李瑞鎮和朴敏英的權益可能也受損，不過後來並無其他藝人接續指控Hook娛樂，倒是Hook娛樂元老藝人、被李昇基視為恩師的李仙姬遭懷疑是否參與罪行（權真英創立Hook娛樂前是李仙姬經紀人，兩人合作超過20年），後判無罪。



李昇基在紛爭初期已迅速解除合約，知名前娛樂記者出身的YouTuber李鎮浩曾形容李昇基的處境「孤立無援」，僅帶著一名經紀人出走，Hook娛樂其他藝人因為夾在中間難以站邊，他甚至透露權真英在韓國演藝圈權勢不小，不少電視台都要看他臉色，像羅暎錫PD（羅PD）和權真英關係也很好。然而在李昇基之後，尹汝貞隔月也離開Hook娛樂（據說尹汝貞與權真英有15年交情），李瑞鎮則是隔年走人，Hook娛樂大牌藝人截至上月僅剩李仙姬與朴敏英。

權真英和李昇基爆發糾紛的同時，還涉嫌在2012年至與2022年10月挪用約40億韓元，且涉嫌在Hook娛樂被綠蛇傳媒（Chorokbaem Media）收購時進行股票內線交易。去年權真英又被控2022年1月至7月期間利用兩名員工，17次非法拿到安眠藥，觸犯《毒品管制法》一審被判8個月徒刑得緩刑2年，並罰鍰17萬韓元。

Hook娛樂今年2月出現大變動，不止以母公司綠蛇傳媒之名更名「綠蛇娛樂」，權真英也辭掉代表職務並離開。而權真英侵吞公司40億韓元疑雲尚未了結，已和Hook娛樂共事過的高階主管一同創立全新公司「Darm娛樂」，簽下的首個藝人將是Hook娛樂合作過的朴敏英，朴敏英上月才和Hook娛樂結束合約。



朴敏英本人證實正在和Darm娛樂商討合約，她受媒體‎《STARNEWS》專訪時透露和權真英代表過往合作經驗很好，認為她能讓自己專注於演戲，「沒有一家公司完全適合，但我認為只要能讓自己不會覺得不舒服、能帶著舒適感演戲，就是最好的公司」，表達了自己很珍惜緣分，且已長期合作過（2021年開始）感受很穩定。有網友訝異權真英能東山再起並與朴敏英再合作，但由於朴敏英曾捲入男友姜鍾賢詐欺案，有網友諷刺兩人「物以類聚」、「很適合」，也有人覺得朴敏英在Hook期間沒損失，再合作與權真英本身的爭議並不衝突。

說到朴敏英捲入的事件，2022年朴敏英當時的男友姜鍾賢遭爆有詐欺前科，陸續涉嫌盜取公司資金、操控股價等等遭起訴，朴敏英姐姐被發現擔任姜鍾賢公司高層，朴敏英疑似借名開設帳戶交易，Hook娛樂替其澄清「被警方調查」只是擔任參考人並無犯罪嫌疑，帳戶之事是「被利用」，且兩人在事情爆發以來已分手，朴敏英為此事已多次公開道歉。Hook娛樂當年遭警方扣押調查，在還未揭露和李昇基的控訴有關時，外界一度遭臆測和姜鍾賢有關，因姜鍾賢和Hook娛樂母公司綠蛇傳媒代表元英植關係匪淺，而元英植去年因涉嫌違反《資本市場法》遭起訴，已卸任代表。

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