兌現5年前承諾！「少女時代」Tiffany宣布４月訪台會粉絲門票今開搶

韓國女團「少女時代」成員蒂芬妮(Tiffany Young),2020年1月曾以個人之姿訪台舉辦演唱會,當時她向台灣Young One(官方粉絲名)承諾會再次 造訪寶島。時隔多年,Tiffany Young兌現當初的承諾,宣布於2025年4月12日(星期六),重返台北國際會議中心(TICC)舉辦「TIFFANY YOUNG 2025 FAN-CONCERT TOUR [Here for You] IN TAIPEI」。

出道17年的Tiffany Young,以甜美嗓音和出色的舞台魅力吸引了大批粉絲。她近年不斷挑戰自我,積極投入戲劇領域,在《財閥家的小兒子》和《逆貧

大叔》等影視作品中都有亮眼的表現;同時,她也主動爭取音樂劇《芝加哥》選角,成功拿下Roxie Hart一角,自2021年起至今巡演累積超過100場,這些突破性嘗試也讓觀眾看見她在不同領域中的多樣魅力。

5年前,Tiffany Young在台灣舉辦了她的首次Solo演唱會,當時看到台下粉絲精心準備的驚喜應援,她感性地表示:「I promise. I'll be back.(我保證我會回來)」。如今她終於兌現了當年的承諾,將台北場列為此次FAN CONCERT的其中一站。對於這次訪台的機會,Tiffany Young表達了高度期待,並向台灣粉絲喊話,邀請大家一起共度這場難忘的盛宴。



「TIFFANY YOUNG 2025 FAN-CONCERT TOUR [Here for You] IN TAIPEI」將於4月12日(星期六)在台北國際會議中心舉辦,並為購票粉絲準備了團體合照、SOUND CHECK、HI-Bye及紀念海報、小卡等多重福利。見面會票價分為NT.6,680/5,680/4,680元/2,880元/1,880元,採全場對號入座,並預定3月2日中午12點,於KKTIX售票系統及全台全家便利商店FamiPort正式開賣,詳細活動訊息請洽TheArtistudio 得藝室策劃粉絲專頁

(https://www.facebook.com/TheArtistudio.tw)

TIFFANY YOUNG 2025 FAN-CONCERT TOUR [Here for You] IN

TAIPEI

演出日期:2025年4月12日 (六)

演出時間:18:00 (實際演出時間以現場公告為準)

演出地點:台北國際會議中心 (TICC)

演出地址:台北市信義區信義路五段1號

售票系統:KKTIX

售票時間:2025年3月2日(日) 中午12:00

票價:NT$ 6,680 / NT$ 5,680 /NT$ 4,680 / NT$ 2,880 / NT$ 1,880/愛心票

NT$2880

售票連結:https://theartistudio.kktix.cc/events/f23c22fc

主辦單位:Bestwarin

執行單位:TheArtistudio 得藝室策劃

(主辦保留活動異動之權利)





