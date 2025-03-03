【雷】《臥底高中》收視率走高！徐康俊秦基周打破「第8集定律」，第4集就親上了（EP3、4）

《臥底高中》開播第二週收視率就突破8.3%，刷新自身最高收視率紀錄，在一片好評中高歌猛進。

海成（徐康俊 飾）成功潛入高中，努力融入校園生活，卻不料被誣陷是校暴者，污衊者還是同桌東民（申俊航 飾）。 泰秀（張成范 飾）以東民奶奶要挾東民，令其冤枉海成，被抓住軟肋的東民只能聽從。 東民告訴海成「如果不冤枉你，他們就會讓我奶奶一輩子待在監獄里。 在這種情況下，我還能怎麼辦？ 我不會打架，成績一塌糊塗，被孤立，是個廢物，我還能怎麼辦？ 你以為我沒想過嗎？ 要不要報警？ 要不要告訴老師？ 還是乾脆拿刀殺了他？ 我一天幻想他死上幾十次，甚至覺得監獄比學校還要輕鬆。 但如果我真的進去了，我奶奶怎麼辦？ 你知道最讓人不甘心的是什麼嗎？ 現實不是童話。 我因為他受的傷和心理創傷，會一直像個失敗者一樣活著，而他卻早就忘了欺負我的事，過著幸福的生活。」



因為東民和泰秀的「指認」，海成被傳喚至校暴委員會。 為了證明泰秀參與賭博的事實，海成找到了運營賭博網站的具常泰社長（趙在允 飾），要求他出面作證，從而揭露了泰秀利用非法賭博網站的事實。 此外，東民又順勢揭發了泰秀過去的惡行，最終事情暫時告一段落。

與此同時，圍繞炳文高中的第二個恐怖傳聞也被揭開。 傳言稱，一名女學生因為嫉妒長期佔據第一名的朋友，便將其從天臺推下，誰知不久之後，這名殺害朋友的女學生也離奇死亡。 因此關於「鐘聲響起時，不要待在學校」的恐怖傳聞在校園內蔓延，讓人不寒而慄。



為了揭開其中的真相，海成調查了校內一樓的大型掛鍾，並發現學生會室里也有一座相同的鍾。 為了查明真相他決定成為學生會幹部，以便進入學生會室調查，為了滿足成為幹部的條件之一——收集100名推薦人的簽名，便與「國內4隊」合作。

海成因為預備役訓練的突發情況不得不缺勤，他以身體不適為藉口勉強度過了難關，但班主任吳秀雅（秦基周 飾）卻因擔心他，表示要家訪，這讓情況變得更加棘手。 然而，海成的生活檔案上登記的住處——屋頂房裡空無一物。 為了讓房間看起來像是有人居住，「國內4隊」展開了一場緊張忙亂的大作戰。

就在美貞（尹可而 飾）和英勛（趙福來 飾）等人剛佈置完房間，準備離開時，秀雅突然到達，眾人情急之下躲進衣櫃里。 秀雅因踩到地上的按摩球摔倒，而正對面的海成也一起倒下，兩人意外親吻。 而躲在衣櫃里的美貞為了阻止英勛打噴嚏，直接堵住了他的嘴，結果英勛當場暈倒，跌出了衣櫃，場面一度混亂......



《臥底高中》講述了一名國家情報局特工為尋找失蹤的金條而偽裝成高中生潛入校園的故事。逢星期五、六 21:50 (KST) 在「黃Viu」上架，可免費追看劇集的最新中字。

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