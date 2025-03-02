兑现5年前承诺！「少女时代」Tiffany宣布４月访台会粉丝门票今开抢

韩国女团「少女时代」成员蒂芬妮（Tiffany Young），2020年1月曾以个人之姿访台举办演唱会，当时她向台湾Young One（官方粉丝名）承诺会再次 造访宝岛。时隔多年，Tiffany Young兑现当初的承诺，宣布於2025年4月12日（星期六），重返台北国际会议中心（TICC）举办「TIFFANY YOUNG 2025 FAN-CONCERT TOUR [Here for You] IN TAIPEI」。

出道17年的Tiffany Young，以甜美嗓音和出色的舞台魅力吸引了大批粉丝。她近年不断挑战自我，积极投入戏剧领域，在《财阀家的小儿子》和《逆贫

大叔》等影视作品中都有亮眼的表现；同时，她也主动争取音乐剧《芝加哥》选角，成功拿下Roxie Hart一角，自2021年起至今巡演累积超过100场，这些突破性尝试也让观众看见她在不同领域中的多样魅力。

5年前，Tiffany Young在台湾举办了她的首次Solo演唱会，当时看到台下粉丝精心准备的惊喜应援，她感性地表示：「I promise. I'll be back.（我保证我会回来）」。如今她终於兑现了当年的承诺，将台北场列为此次FAN CONCERT的其中一站。对於这次访台的机会，Tiffany Young表达了高度期待，并向台湾粉丝喊话，邀请大家一起共度这场难忘的盛宴。



「TIFFANY YOUNG 2025 FAN-CONCERT TOUR [Here for You] IN TAIPEI」将於4月12日（星期六）在台北国际会议中心举办，并为购票粉丝准备了团体合照、SOUND CHECK、HI-Bye及纪念海报、小卡等多重福利。见面会票价分为NT.6,680／5,680／4,680元／2,880元／1,880元，采全场对号入座，并预定3月2日中午12点，於KKTIX售票系统及全台全家便利商店FamiPort正式开卖，详细活动讯息请洽TheArtistudio 得艺室策划粉丝专页

（https://www.facebook.com/TheArtistudio.tw）

TIFFANY YOUNG 2025 FAN-CONCERT TOUR [Here for You] IN

TAIPEI

演出日期：2025年4月12日 (六)

演出时间：18:00 (实际演出时间以现场公告为准)

演出地点：台北国际会议中心 (TICC)

演出地址：台北市信义区信义路五段1号

售票系统：KKTIX

售票时间：2025年3月2日(日) 中午12:00

票价：NT$ 6,680 / NT$ 5,680 /NT$ 4,680 / NT$ 2,880 / NT$ 1,880/爱心票

NT$2880

售票连结：https://theartistudio.kktix.cc/events/f23c22fc

主办单位：Bestwarin

执行单位：TheArtistudio 得艺室策划

(主办保留活动异动之权利)





韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻