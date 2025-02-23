《GOOD DAY》搶先看片段：「88之國」人員到齊，自我介紹超呆萌！光熙分享健身照遭溫柔吐槽

GD權志龍與MBC合作的綜藝節目《Good Day》將在今晚播出第二集，上午公開了搶先看片段，金秀賢、李洙赫、任時完、黃光熙、丁海寅等88年生明星陣容齊聚一堂，「88之國」成員到齊了！

預告片裡，「88之國」成員們依次做自我介紹，並以《我是SOLO》的概念展開互動。 金秀賢因前次拍攝經驗而顯得從容，一本正經又搞笑地介紹自己：「我是88年生的金秀賢，職業... 目前是演員。」作為「88之國主辦者」的GD則羞澀得不敢抬頭，讓朋友們紛紛笑翻。



戀愛綜藝《我是SOLO》主持人Defconn與Code Kunst為這群88生明星們取了「SOLO名字」：G-Dragon因個性直接被命名為「英哲」，金秀賢因為擅長帶動氣氛被取名為「英洙」，任時完憑藉溫和純真的形象獲得「英子」這個名字，李洙赫因為出眾的身材而成為「英浩」，丁海寅是美麗迷人的「玉順」，而黃光熙則被戲稱為「 暗戀卻只能獨自心痛的光洙」，讓現場爆笑不已。



節目後半段，大家移至房間內，決定用同齡朋友的方式直接稱呼彼此名字。 光熙給GD看他在健身房拍的運動認證照，結果GD說「還是不要給大家看比較好」，但光熙還是執意請每個人都觀看並做出評價，遭到大家一致拒絕和吐槽。 金秀賢：「沒有視角寬一點的照片嗎？ 根本是大特寫吧！」XD



MBC《Good Day》是一檔GD與各領域人物合作，共同創作年度音樂的企劃節目。 光熙昨晚公開了「88之國」的自拍，期待今晚公開的第二集！





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