SF9澯熙PO童年合照悼念金賽綸，繼文彬後又一圈內舊友離開

21日，SF9成員澯熙在個人IG發佈一張與金賽綸的合照，配上一張白色圖片、沒有留下任何文字，無言地對已故演員金賽綸表達哀悼。

公開的照片中，燦熙與金賽綸稚嫩的臉龐上洋溢著燦爛笑容，讓人更加惋惜。



澯熙和金賽綸都是童星出身，且都在Fantagio旗下，曾一同出演《你能聽到我的心嗎》（2011）、《天上的花園熊背嶺》（2011）、《女王的教室》（2013）等電視劇，2013年還一起出演了KBS綜藝節目《不朽的名曲》。因為都是2000年出生，且接連合作多部作品，據說連兩位演員的媽媽們都關係很好。







2019年，金賽綸還在IG PO出為燦熙慶祝生日的影片，留言道：「和家人一起慶祝生日派對，我的朋友，讓我們長久相伴吧！」



2023年ASTRO文彬去世時，澯熙也曾PO出童年相擁和牽手的合照表達悼念。 澯熙和文彬曾以「迷你東方神起」稱號一同出演綜藝節目《Star King》，跟ASTRO成員們一起在Fantagio度過了相當長的練習生時光。 如今，澯熙在童年結識的圈內友人有兩位相繼離世，讓不少網友感到心痛，希望澯熙在悲傷之後能夠好好振作起來。





此外，金賽綸於16日下午被發現在首爾城東區的家中離世，享年25歲。 金賽綸生前最後一次更新IG，是1月26日文彬生日當天在限時動態發佈與文彬的合照，寫下「HBD♥」。 照片拍攝於2015年，當時兩人都在同一家經紀公司Fantagio。



金賽綸過世後，眾多演藝圈人士前往靈堂弔唁、表達哀思，包括曾與她合作電影《大叔》的元斌、摯友韓韶禧、樂童音樂家成員李秀賢等。 金賽綸的出殯儀式已於19日在家屬及親友的陪伴下低調進行。



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