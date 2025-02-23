【韓網熱門】有沒有一首KPOP歌曲，讓你聽到後立刻想到：「WOW～這首歌絕對會成功！」

韓國論壇theqoo上，有網友以「有沒有一首讓你聽到後立刻想到：『這首絕對會成功』的歌」為題，引發了網友熱烈留言。

原PO率先分享自己的口袋名單，那就是在SM家族演唱會上，搶先公開的女團 Red Velvet〈Red Flavor〉（紅色味道）

聽到的那一瞬間，大家都覺得「啊，這首一定會紅....一定會成功！」

▼Red Velvet〈Red Flavor〉（SMTOWN Live Concert）現場影片：



▼韓國網友評論：

1. 當然是〈APT.〉

2. 〈Growl〉一聽到這首歌就覺得「這首歌應該給我的偶像啊ㅠㅠ」，覺得好可惜。



3. 〈Hype Boy〉完全就是國民性



4. 最近想到的就是〈Get A Guitar〉

5. 必須是〈血汗涙〉太性感了，同學們都爭相模仿

6. 當我聽到Wanna One的〈Energetic〉和IVE的〈After LIKE〉這兩首歌時，光前三秒就覺得，如果這些歌不火，那就太說不通了。

7. 〈Attention〉～～～～～

8. 〈Seven〉真的是一聽就中

9. BTS 的〈FIRE〉當時真的是跟歌名一樣，FIRE到不行

10. 〈HAPPY〉

11. 〈Dynamite〉



12. 我都讓〈Attention〉叫我起床

13. 〈HOT〉〈HOT〉〈HOT〉

14. 〈DNA〉從預告片的口哨聲開始就覺得「啊，這首歌一定會成功！」

15. 〈VERY NICE〉

16. 〈LOVE DIVE〉



17. 〈Psycho〉

18. 〈Dynamite〉從預告片開始就覺得很不錯

19. 〈Attention〉〈Hype Boy〉〈Ditto〉〈LOVE DIVE〉

20. 〈REALLY REALLY〉

PS：目測〈Attention〉〈Hype Boy〉〈LOVE DIVE〉跟〈Dynamite〉〈Growl〉出現最多次

出處：https://theqoo.net/square/3612375883

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