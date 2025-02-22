中文現場點唱難不倒！圭賢台北場演唱會展現抒情歌手＋Kpop idol全方位魅力！樂團八三夭承諾「每場在台演出都要來！」

Super Junior成員圭賢於上個月在高雄舉辦SOLO演唱會，在2月22與23日一連兩日在林口開唱，更力邀樂團八三夭成為嘉賓共同演出。

在樂團LIVE現場演奏中，穿著黑色合身西裝搭配白色襯衫與窄版領帶，從舞台正中央後方登場，一連為大家帶來「Restart」以及「Together」兩首歌曲，接著圭賢用中文問候著滿場粉絲：「大家好！你現在所收看的節目是〜」粉絲們也熱情回應：「圭賢，好久不見！」圭賢也先向大家報告上個月在高雄進行的演唱會相當有意思，今日終於來到台北，這麼大的場地讓他感到有點緊張。

看見粉絲們的應援手幅，用「圭比特」三字以及用了他的歌曲名稱做出了三行詩，他也一一念出，並說準備這首詩的人一定非常感性。他也表示今明兩日的演唱會，在曲目上會有所不同，大家可以期待。不過看到粉絲滿滿尖叫，他趕緊修正「有一點點不一樣，大家可以一點點期待」。



接下來圭賢還演唱了他與鄭恩地合唱的「我們的愛像這樣」，請粉絲們一起合唱，還開玩笑問粉絲說：「你們今天還有時間嗎？因為這裡（林口）離台北很遠，所以應該要快點結束演出。」在演唱《機智醫生生活》的OST「不華麗的告白」時圭賢更無預警出現在2樓看台座位區，讓所有樓上的坐席粉絲們也能近距離看見他，

中文非常棒的圭賢，也用韓文以及中文念出了粉絲應援的句子「不是夢 是現在 是一輩子 是永遠」，翻譯老師也再幫他重複了一次，他在舞台上直接大叫「老師！我已經說了！」翻譯老師也直接中文回應「對不起」，相當搞笑。一連串抒情歌曲展現圭賢的Vocal唱功後，他也不忘帶來SJ組曲，再度展現自己Idol的魅力。



圭賢還接受現場中文點歌，一連演唱了「聽海」及「如果你也聽說」，發現自己還記得10年前學的中文歌曲，覺得自己是天才。而接下來今日嘉賓八三夭樂團也登上舞台，圭賢提到之前曾到八三夭練團室去，一群人還一起喝酒到清晨五點，接下來圭賢與八三夭更合唱「我怎麼哭了」，圭賢更大呼「果然八三夭的歌曲只有八三夭可以演唱」，八三夭更與圭賢約定「之後每一次的圭賢台灣演出我們都會到場」讓圭賢相當感動，還在台上與主唱阿璞打勾勾。最後安可橋段，圭賢更準備了中文組曲送給台灣粉絲們，「你好不好+想見你+那些年」畫下今日完美句點。

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