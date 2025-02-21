【綜合】YTR李鎮浩被指「逼死金賽綸」元兇，喊冤「本意是幫她復出」！經紀人反駁：不發聲才是幫助

演員金賽綸過世後，外界傳出她生前曾因特定YouTuber的攻擊而痛苦不堪，被點名Youtuer之一就是娛樂記者出身的李鎮浩。 對此，李鎮浩憤怒表示冤枉。

李鎮浩喊冤

李鎮浩在金賽綸酒駕後一共發佈4部相關影片，其中2部是關於金賽綸與金秀賢的合照，另外2部關於她的咖啡廳兼職和生活困頓。 19日，李鎮浩在個人頻道PO出長達一小時影片，稱自己從未攻擊金賽綸，發佈影片主要是為了糾正媒體報導的錯誤之處、告知金賽綸正在經歷的困難，媒體和另外兩個YouTube頻道「橫豎研究所」「權永燦tv」才逼死故人的元兇。



李鎮浩強調自己的消息來源可信，透露金賽綸一直到去世前都有經紀公司，剛好新的經紀人跟他是舊識，所以最近2年來通過經紀人了解金賽綸的第一手信息，每次上傳影片前也都和金賽綸公司人士進行了充分的討論。

李鎮浩指出，金賽綸最初在IG PO出在朋友咖啡廳拍攝的照片、假裝做兼職、其實是撒謊，但後來她確實在咖啡廳兼職了很長時間，然而媒體和大眾都不再相信。 李鎮浩稱金賽綸和新公司都很希望復出，甚至曾考慮請他去金賽綸兼職的地方采訪。

李鎮浩稱一直希望幫助金賽綸回歸演藝活動，作為佐證公開了去年3月與金賽綸經紀人的通話錄音。錄音中，經紀人說「總要給她做心肺復甦吧」，李鎮浩說：「對啊，不管怎樣應該救活她。」



李鎮浩表示，金賽綸經紀公司人士也認為指控他傷害故人是毫無根據的，每次爆發爭議時他都盡全力幫助金賽綸，故人自己也清楚這一點。



金賽綸家屬：「她曾因某Youtuber十分痛苦」

韓國藝人自殺預防協會所長權永燦（就是前文提到的YouTuber）在金賽綸靈堂與其父親交談後向媒體透露：「金賽綸的父親提到，她曾因某個YouTuber的影片而飽受精神痛苦。」

權永燦稱，當時金賽綸正在兼職自力更生，但YouTuber卻質疑她是否真的在反省，導致她遭受其他Youtuer和大眾的輿論攻擊：「雖然該YouTube頻道已刪除相關影片，但我們正在蒐集資料。 如果遺屬決定提告或向媒體仲裁委員會申訴，我們將提供免費法律支援。」

李鎮浩在關於金賽綸的影片中使用了「自稱兼職」「她是否真的在反省，我保持懷疑」等語句，在金賽綸去世後立即將相關影片轉為非公開，稱這是對故人的尊重。



金賽綸經紀人反駁

韓媒20日採訪了李鎮浩提到的金賽綸經紀人A某，A某表示金賽綸曾與其公司簽約、後來已解約，與李鎮浩是朋友關係。 A某稱，每當金賽綸爆出新聞時李鎮浩都會聯絡他，他拜託對方「反正要做影片，請手下留情」「請加入一些正面的內容」。

A某還表示，李鎮浩並未就製作影片一事徵求金賽綸本人同意，強調：「如果真心想幫助金賽綸復出，就不應該發佈那些影片。」



▽李鎮浩關於金賽綸的澄清影片：



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