金賽綸IG最後動態是悼念ASTRO文彬，兩人一起長大，都在25歲成為星星

童星出身的女演員金賽綸昨（16）日於家中身亡震撼演藝圈，有網友指出金賽綸IG最後一篇動態，就是上月26日文彬冥誕當天，她發限時動態悼念文彬，照片是金賽綸和文彬一起演過的網路劇《To Be Continued》劇照，兩人曾是同門、是一起長大的好朋友。

《To Be Continued》是經紀公司Fantagio 2015年自製，角色幾乎都是Fantagio自家藝人，金賽綸當時還在Fantagio，MJ、JIN JIN、車銀優、文彬、ROCKY與尹產賀正要以男團「ASTRO」出道，劇情講述男團Fantagio（ASTRO飾演）在出道前夕突然穿越回到過去，在鄭雅琳（金賽綸飾演）的幫助下重返出道舞台。



Fantagio前身是N.O.A娛樂，是文彬兒童模特兒時期公司SIDUS的經紀人羅秉俊2008年獨立出來後創立，文彬跟著羅秉俊成了公司創始成員暨一號練習生，隔年N.O.A娛樂簽約了也是兒童模特兒的金賽綸，將年僅9歲的她培養成演員，金賽綸進公司便連續已《等待回家的日子》、《大叔》（殺手代父）在各大影展上大放異彩且一炮而紅，金賽綸自此成為公司代表性藝人，「挖掘金賽綸」也成為N.O.A娛樂到現在的Fantagio代表作之一。



一個1998年生一個2000年生，文彬大金賽綸2歲，兩人至少兒童時期在公司便熟識，金賽綸曾在採訪中表示自己和文彬「從小就是朋友」。2023年文彬過世後，金賽綸便把IG大頭貼改成蒲公英照片，由於文彬Twitter（現X）生前最後一篇文就是蒲公英，因此讓許多人相信金賽綸正是在悼念文彬，金賽綸這張大頭貼也成為她最後一張IG頭貼。



金賽綸生前最後動態也和文彬有關，更令人難受的是，文彬在25歲過世，金賽綸同樣25歲過世，許多網友對於這樣的巧合更感到痛心，表示兩人都成了天上星星。而對華語圈網友來說，《To Be Continued》曾被中譯為《我們成為星星》，其中兩名演員已逝，雖然此星（明星）非彼星（天上星星），但諧音又令人喟嘆。

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