金宝蓝、MIGYO、KINO等为金赛纶叹社会恶意！「残忍的人们」「杀一个人不是大事」

金赛纶16日猝逝，圈内好友独立乐团We Are the Night（即〈Tiramisu Cake提拉米苏蛋糕〉原唱）鼓手金宝蓝，二度悼念她且再度感慨社会的恶意。

金宝蓝在听闻金赛纶死后便在IG发限时动态：「在悬崖边拚命挣扎。即使竭尽了全力坚持也是有极限的。结果只是时间问题吗？我也预料到这样的结局了吗？所以才没有流泪吧。残忍的人们啊。」

20日金赛纶出殡隔日，金宝蓝再发出和金赛纶的合照写道：「约好今天见面，你却在昨天走了。如果真的存在多宇宙就好了，在另一个宇宙里你是那么美丽地笑著幸福就好了。像我这样的人发声了，又能改变什么吗？那天之后强忍的眼泪悲伤地爆发。很抱歉没能再多给你一些力量，我会经常去看的，好好休息吧。」



除了金宝蓝，歌手MIGYO也曾在金赛纶死后痛批：「只有死了一了人，恶意评论者们才会停手。啊，真寒心。但是，连自己在恶意评论都不知道吗？媒体和电视台也一样，为了寻找话题、制造话题，刺激性地刊登新闻，如果制造出什么最后导致了一个人死亡，就像开始装作若无其事，装作很善良的样子，很恶心。真是的，杀一个人也不是什么大事嘛，只是为死去的人感到惋惜。谨求故人冥福。」

PENTAGON KINO更血淋淋表示「两年内在同一个殡仪馆送走两个亲爱的好友，看来赛纶很想念文彬啊」，「还要送走走多少颗星星，才能停止这一切呢？眼前看到的一切并非全部，没有理由因为是公众人物，就得承受毫无根据的猜测和夸大的无差别指责，希望这些事别再重演」。



另外，前AOA成员权珉娥虽说和金赛纶仅有一面之缘，但对金赛纶发生的事情心有戚戚焉、义愤填膺，抨击某记者出身YouTuber（应指李镇浩）：「你以前对我也是乱泼脏水像是被欺负过的人，装作什么都知道彷佛很了解我，让我觉得很恶心……就像从很久以前就关注我们的人一样，一直在身边一样，却只用毫无根据的事做出洗脑他人的影片，我看不下去就关掉了，当时因为很害怕你这个人，所以什么话都没说，暗自受伤哭泣……」



*延伸阅读：

‎〈金赛纶IG最后动态是悼念ASTRO文彬，两人一起长大，都在25岁成为星星〉‎

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