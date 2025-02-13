2am台北演唱會<2am is coming to town> 來襲！3月2日TICC見粉絲

由昶旻、瑟雍、趙權、珍雲四人組成的韓國超人氣美聲男團2am，自2021年重組以來，持續展現他們在音樂上的熱忱與實力，此次帶著全新亞洲巡迴演唱會《2am is coming to town》再次襲台，將於3月2日在台北國際會議中心（TICC）舉行，讓台北的I AM （粉絲名）們興奮不已，期待近距離感受2am深情且動人的現場演出。

2am去年（2024年）11月起，在韓國各大城市舉辦巡迴演唱會，接著將於2月16日在馬來西亞吉隆坡、2月22日在香港、及3月2日到台北接連開唱。相隔不到一年，2am帶著更盛大的演出回到台北，成員們表示非常想念台灣的粉絲且充滿期待。今年選在TICC擴大舉辦，不僅是對台灣粉絲的回饋，也想跟更多台北的I AM們共創美好回憶，並透露為了這次的演唱會，成員們都很認真在準備，也非常期待再次見到大家。

除了團體活動外，2am 成員們也積極發展個人事業。趙權參與了音樂劇演出，展現了他在音樂劇方面的才華。瑟雍則在電視劇中展現精湛演技，獲得了觀眾的肯定。昶旻和珍雲也各自發行了個人專輯，展現了他們在音樂創作方面的實力。成員們在個人發展上的努力，也為 2am 這個團體注入了更多的活力。



2am向來都以溫暖且富有情感的音樂陪伴著歌迷，2am將用最精彩的表現回饋給台灣的粉絲。台北場門票在全台7-11 ibon 機台及 ibon 網站持續熱售中，票價區間分別為5,600元、4,600元及3,200元，全區採對號實名制入座。加入D-SHOW官方會員，還有機會獲得彩排、團體合照或單獨合照等福利。想知道更多相關訊息，請持續關注D-SHOW官方Facebook及Instagram！



2025 2am Concert <2am is coming to town> in Taipei

日期：2025年 3月 2日（星期日）

入場時間 : 16:00 (依現場實際情況而定)

開演時間 : 17:00 (依現場實際情況而定)

演出地點：TICC台北國際會議中心

演出地址：110台北市信義區信義路五段1號

活動票價：A區$5,600 / B區$4,600 / C區$3,200 / 身心席NT$2,800 (全區對號入座&全區實名制)

購票方式：全台7-11 ibon 機台及 ibon 網站

購票網址：https://ibontw.com/2am

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