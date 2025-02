2am台北演唱會<2am is coming to town> 來襲！3月2日TICC見粉絲

由昶旻、瑟雍、趙權、珍雲四人組成的韓國超人氣美聲男團2am,自2021年重組以來,持續展現他們在音樂上的熱忱與實力,此次帶著全新亞洲巡迴演唱會《2am is coming to town》再次襲台,將於3月2日在台北國際會議中心(TICC)舉行,讓台北的I AM (粉絲名)們興奮不已,期待近距離感受2am深情且動人的現場演出。

2am去年(2024年)11月起,在韓國各大城市舉辦巡迴演唱會,接著將於2月16日在馬來西亞吉隆坡、2月22日在香港、及3月2日到台北接連開唱。相隔不到一年,2am帶著更盛大的演出回到台北,成員們表示非常想念台灣的粉絲且充滿期待。今年選在TICC擴大舉辦,不僅是對台灣粉絲的回饋,也想跟更多台北的I AM們共創美好回憶,並透露為了這次的演唱會,成員們都很認真在準備,也非常期待再次見到大家。

除了團體活動外,2am 成員們也積極發展個人事業。趙權參與了音樂劇演出,展現了他在音樂劇方面的才華。瑟雍則在電視劇中展現精湛演技,獲得了觀眾的肯定。昶旻和珍雲也各自發行了個人專輯,展現了他們在音樂創作方面的實力。成員們在個人發展上的努力,也為 2am 這個團體注入了更多的活力。



2am向來都以溫暖且富有情感的音樂陪伴著歌迷,2am將用最精彩的表現回饋給台灣的粉絲。台北場門票在全台7-11 ibon 機台及 ibon 網站持續熱售中,票價區間分別為5,600元、4,600元及3,200元,全區採對號實名制入座。加入D-SHOW官方會員,還有機會獲得彩排、團體合照或單獨合照等福利。想知道更多相關訊息,請持續關注D-SHOW官方Facebook及Instagram!



2025 2am Concert <2am is coming to town> in Taipei

日期:2025年 3月 2日(星期日)

入場時間 : 16:00 (依現場實際情況而定)

開演時間 : 17:00 (依現場實際情況而定)

演出地點:TICC台北國際會議中心

演出地址:110台北市信義區信義路五段1號

活動票價:A區$5,600 / B區$4,600 / C區$3,200 / 身心席NT$2,800 (全區對號入座&全區實名制)

購票方式:全台7-11 ibon 機台及 ibon 網站

購票網址:https://ibontw.com/2am

D-SHOW官方會員招募好禮大放送:即日起至2/19(三)23:59 前,加入會員就有機會獲得參加2am彩排、團體合照或單獨合照的機會,詳情請查看表單內文

會員招募連結:https://forms.gle/GR54GT2tFzwrpiyw9

主辦單位 : REG / D-SHOW

巡迴經紀 : CHXXTA / BULLDOGENT

協辦單位 : 優歌娛樂

經紀公司 : SOSO

