2am台北演唱会<2am is coming to town> 来袭！3月2日TICC见粉丝

由昶旻、瑟雍、赵权、珍云四人组成的韩国超人气美声男团2am,自2021年重组以来,持续展现他们在音乐上的热忱与实力,此次带著全新亚洲巡回演唱会《2am is coming to town》再次袭台,将於3月2日在台北国际会议中心(TICC)举行,让台北的I AM (粉丝名)们兴奋不已,期待近距离感受2am深情且动人的现场演出。

2am去年(2024年)11月起,在韩国各大城市举办巡回演唱会,接著将於2月16日在马来西亚吉隆坡、2月22日在香港、及3月2日到台北接连开唱。相隔不到一年,2am带著更盛大的演出回到台北,成员们表示非常想念台湾的粉丝且充满期待。今年选在TICC扩大举办,不仅是对台湾粉丝的回馈,也想跟更多台北的I AM们共创美好回忆,并透露为了这次的演唱会,成员们都很认真在准备,也非常期待再次见到大家。

除了团体活动外,2am 成员们也积极发展个人事业。赵权参与了音乐剧演出,展现了他在音乐剧方面的才华。瑟雍则在电视剧中展现精湛演技,获得了观众的肯定。昶旻和珍云也各自发行了个人专辑,展现了他们在音乐创作方面的实力。成员们在个人发展上的努力,也为 2am 这个团体注入了更多的活力。



2am向来都以温暖且富有情感的音乐陪伴著歌迷,2am将用最精彩的表现回馈给台湾的粉丝。台北场门票在全台7-11 ibon 机台及 ibon 网站持续热售中,票价区间分别为5,600元、4,600元及3,200元,全区采对号实名制入座。加入D-SHOW官方会员,还有机会获得彩排、团体合照或单独合照等福利。想知道更多相关讯息,请持续关注D-SHOW官方Facebook及Instagram!



2025 2am Concert <2am is coming to town> in Taipei

日期:2025年 3月 2日(星期日)

入场时间 : 16:00 (依现场实际情况而定)

开演时间 : 17:00 (依现场实际情况而定)

演出地点:TICC台北国际会议中心

演出地址:110台北市信义区信义路五段1号

活动票价:A区$5,600 / B区$4,600 / C区$3,200 / 身心席NT$2,800 (全区对号入座&全区实名制)

购票方式:全台7-11 ibon 机台及 ibon 网站

购票网址:https://ibontw.com/2am

D-SHOW官方会员招募好礼大放送:即日起至2/19(三)23:59 前,加入会员就有机会获得参加2am彩排、团体合照或单独合照的机会,详情请查看表单内文

会员招募连结:https://forms.gle/GR54GT2tFzwrpiyw9

主办单位 : REG / D-SHOW

巡回经纪 : CHXXTA / BULLDOGENT

协办单位 : 优歌娱乐

经纪公司 : SOSO

