「最強門面」亨願終於退伍！男團 MONSTA X 迎來出道10週年＆完整體活動：感謝你們的等待～

「退伍歸來」的男團 MONSTA X 成員亨願，終於回到了粉絲身邊，所屬公司Starship娛樂在昨天表示：「亨願結束為期1年6個月的軍隊服役，今天正式退伍。」

亨願於2023年11月14日入伍，以陸軍現役身份服兵役，如今履行完國防義務後光榮退伍。隨著亨願回歸，MONSTA X 也在今天迎接出道10週年紀念日，以及數位專輯《NOW PROJECT vol.1》的發行。



透過官方，亨願向粉絲表達心意：「MONBEBE（粉絲名）！我回來了，真的非常想念大家。在軍中時我常常讀到大家寫來的信件，每一封都給了我很大的力量，也讓我能夠健康平安地完成軍旅生活。一直以來都成為我的力量，還有謝謝你們的等待，真的非常感謝。」

他接著說：「5月14日就是MONSTA X出道10週年，能與成員們一同迎接這一刻，我感到非常幸福。未來我會更加努力，讓MONSTA X和Monbebe一起創造更多回憶，希望大家能繼續陪伴我們。Monbebe，我愛你們！」

亨願在昨天（13日）下午6點，透過MONSTA X官方YouTube頻道舉行退伍紀念直播。此外，在17日，他也將在首爾永登浦區的Myunghwa Live Hall舉辦免費粉絲活動《亨願的溫室（Wonder Garden）》，與粉絲進一步近距離交流。

亨願自2015年以MONSTA X成員身分出道後，除了團體活動，也涉足演技、OST、製作、綜藝、DJ、主持等多領域發展，穩坐KPOP的「萬能角色」代表人物。尤其他持續為MONSTA X專輯創作，展現出眾的製作實力，2023年更與成員Shownu組成「ShownuX亨願」小分隊，親自參與創作與製作主打歌〈Love Me A Little〉及收錄曲，展現「自製偶像」的風範。



也憑藉 MBC FM4U《IDOL RADIO第二季》DJ、SBS《人氣歌謠》MC 等節目展現亮眼主持功力，預計將於本月29日擔任《亞洲明星娛樂大賞2025》的主持人。

不僅如此，MONSTA X 在今天迎來了出道10週年發行數位專輯《NOW PROJECT vol.1》。無論是個人還是團體活動，亨願已傳來豐富多元的消息，展現不容小覷的氣勢，備受外界矚目。



▼男團 MONSTA X 10TH 5月14日：10週年直播！台灣時間為下午六點開始。



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